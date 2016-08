A Agetop está concluindo as obras de instalação do pórtico do viaduto da GO-080, na saída de Goiânia para Nerópolis. As obras do viaduto e de duplicação da rodovia no trecho que vai do viaduto ao acesso ao Campus da UFG estão prontas.

Passando por cima da Avenida Perimetral, o pórtico destaca o complexo rodoviário que eliminou grandes congestionamentos que ocorriam no local nos horários de pico. A proposta foi impedir o cruzamento direto de avenida urbana com a rodovia.