Vanderlan assina Pacto pela Juventude

Em caminhada no centro de Goiânia, juventude cobra mais emprenho do poder público em adotar políticas que beneficiam a classe.

Lideranças jovens da coligação Uma Nova Goiânia, realizaram uma caminhada no centro da capital na manhã deste sábado (27) acompanhados do candidato a prefeito Vanderlan Cardoso e do Vice Thiago Albernaz. O Ato teve como finalidade chamar a atenção para a necessidade da elaboração de políticas públicas voltadas para Juventude. Na ocasião o candidato Vanderlan assinou um documento, chamado de Pacto pela Juventude, com reivindicações da classe para fortalecimento das ações da prefeitura voltadas para os jovens goianienses.

“Elaboramos um documento que estabelece os quatro principais pontos das nossas reivindicações, queremos a recriação da Secretaria Municipal da Juventude; o desenvolvimento de programas como o do 1º Emprego, com isenções fiscais para estimular o empresário a contratar o jovem; programas de qualificação profissional; a melhoria dos equipamentos públicos, revitalizado e modernizado para melhor aproveitamento dos jovens nesses espaços; e por fim a criação de um fundo para estimular o jovem a empreender”, conta o presidente do PSDB Jovem Metropolitano Sérgio Bogado.

No mesmo evento, a juventude assumiu o compromisso de apoiar a candidatura de Vanderlan Cardoso a prefeito de Goiânia. “Estamos com Vanderlan, ele foi o único a nos oferecer espaço para discutir e desenvolver programas voltados exclusivamente para nós os jovens”, salientou Denise Castro, presidente estadual do PSDC Jovem.

O presidente metropolitano da JSB – Juventude Socialista Brasileira, Arthur Moreira, destacou também o apoio da juventude goianiense ao candidato da coligação Uma Nova Goiânia, Vanderlan Cardoso. “Ele é um político que se preocupa com a juventude. Tanto é que seu vice é um jovem, Thiago Albernaz. Um vereador que trava lutas por nós na câmara de vereadores de Goiânia. Com Vanderlan prefeito e Thiago Albernaz vice nós, os jovens, seremos lembrados com programas e políticas voltadas para gente”.

Também fizeram parte da caminhada da juventude, com Vanderlan e Thiago Albernaz, os presidentes e dirigentes dos seguintes partidos: PPS, PSC, PHS, PMB, PSDB, PSB, PV, PP, PSL, além de dirigentes e representantes de associações classistas.

O encerramento do evento, que movimentou a manhã no centro de Goiânia, aconteceu no Beco da Codorna, importante espaço cultural de Goiânia que fica entre a Avenida Tocantins e a Rua 9. Lá, Vanderlan, Thiago Albernaz e todos os participantes foram recepcionados pelo presidente da Associação dos Grafiteiros de Goiás, Eduardo Aiog, que criou um grafite em homenagem aos jovens e ao movimento. “Estamos confirmando o nosso apoio ao Vanderlan e ao Thiago Albernaz, porque entendemos que só eles estão preparados para fazer uma gestão voltada também para a juventude de Goiânia, desenvolvendo políticas públicas que realmente nos alcance. A juventude goianiense precisa de políticos jovens e equilibrados”, pontuou o grafiteiro.

Vanderlan assinou o Pacto pela Juventude, e se comprometeu a adotar na prefeitura de Goiânia a cultura da valorização aos jovens. Apresentou propostas para áreas ligadas à juventude goianiense, como incentivo ao esporte, cultura, educação e lazer, e se colocou à disposição da classe para ouvir as demandas e propor soluções para os problemas que mais incomodam os jovens de Goiânia.