Vanderlan afirma que a atual gestão está jogando dinheiro, literalmente, no lixo

Para o candidato do PSB à prefeitura, programa de reciclagem preocupado com o meio ambiente e que gere renda deve ser tratado com profissionalismo

“Lixo hoje é ouro, é dinheiro puro, e os governantes que estão aí no poder não entenderam isso ainda”, disse Vanderlan Cardoso ao se referir à falta de uma política pública específica para tratamento e reciclagem do lixo em Goiânia. Segundo ele, não dá mais para esperar, principalmente por se tratar de uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes.

O candidato do PSB lembra que o aterro sanitário da capital, conhecido como lixão, tem servido apenas como um depósito, sem que haja o desenvolvimento de todo o potencial que o lixo possui. Segundo ele, em pesquisas e conversas com especialistas, já ficou clara a intenção da iniciativa privada de utilização deste lixo para gerar energia, emprego e renda.

“Vou buscar as parcerias necessárias, e especializadas, para que se possa transformar o lixo em combustível renovável, gás e energia para girar motores nas indústrias e movimentar a economia em diversos setores”, disse Vanderlan ao enfatizar ainda que é possível diminuir o gasto público municipal de energia elétrica com a correta destinação e reutilização dos materiais descartados de forma aleatória.

Meio Ambiente

A questão do lixo, segundo o candidato da coligação Uma Nova Goiânia, é também um dos pontos primordiais de conscientização ambiental, principalmente com a preservação e recuperação de mananciais. “Tenho muito conhecimento nesta área. Na minha empresa, quando adquirimos uma área degradada, promovemos o reflorestamento da nascente de um rio que, em pouco tempo, mais do que triplicou o volume de água. Cuidar de uma cidade é isso, é fazer gestão com consciência e responsabilidade”.

Vanderlan lembra que outro ponto de desenvolvimento da cidade, que é a construção de moradias e infraestrutura urbana, está intimamente ligado à preservação do meio ambiente. “Proporcionar às pessoas acesso à saúde e educação de qualidade perto das suas casas é diminuir a circulação de veículos pelas ruas da cidade, reduzir a emissão de gazes poluentes e o consumo de combustíveis não renováveis e, ainda, a produção de mais lixo”.