Taxistas fazem ato contra a atuação do Uber sem regulamentação, em Goiânia

Cerca de 200 motoristas saíram do Paço e seguiram para o aeroporto.

Grupo foi recebido por representantes da Prefeitura de Goiânia.

Taxistas fizeram uma manifestação nesta terça-feira (23), em Goiânia, para pedir o fim da clandestinidade no setor, incluindo a atuação de motoristas do Uber. De acordo com o Sindicato dos Taxistas de Goiânia (Sinditáxi), um dos organizadores do protesto, também participam vans escolares e mototáxis.

“São cerca de 200 motoristas que se uniram para mostrar a nossa indignação com aquelas pessoas que atuam sem a devida legalização, o que prejudica todo mundo”, disse ao G1 o vice-presidente da entidade, Júlio Soares.

O grupo se reuniu no Paço Municipal de Goiânia, por volta das 9h, e seguiu em direção ao Aeroporto Santa Genoveva, onde chegou por volta das 11h50. Por volta das 13h40, os manifestantes se dispersaram e um grupo de cerca de 60 taxistas seguiu de volta até o Paço Municipal, onde foram recebidos pelo secretário de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Sebastião Ferreira Leite.

O secretário afirmou que já fiscaliza transporte clandestino de passageiros na capital. “Toda prestação de serviços tem que pagar impostos. Quem não paga impostos está contra a lei. Quem está contra a lei está sujeito à fiscalização”, afirmou em entrevista à TV Anhanguera.

O promotor de Justiça Fernando Krebs havia recomendado à Prefeitura de Goiânia e à Seplanh que não tomassem medidas como multar e apreender carros de motoristas ligados ao Uber. No entanto, a secretaria informou que não aceitou a recomendação, já que a legislação municipal coíbe atividades de transporte individual sem autorização da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT).

O vice-presidente do Sinditáxi informou que a categoria deve se reunir com algum representante do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e pedir medidas para coibir o serviço. “Queremos que o MP-GO veja que o serviço está irregular, no mínimo limitar o número de motoristas deles [motoristas do Uber]”, afirmou ao G1.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que a corporação monitorou o ato.

O G1 também entrou em contato por e-mail com a SMT, no início desta tarde, para saber sobre o impacto no trânsito, e aguarda um parecer.

Reivindicações

Segundo Soares, entre os pontos pedidos pelos manifestantes está a votação de um projeto de lei, que está na Câmara Municipal, que discute a regulamentação do Uber.

“Esses motoristas estão operando sem respeitar nenhuma legislação e o grupo não para de crescer. Temos cerca de 2 mil táxis na capital e o número de carros do Uber já chega quase a 5 mil. Eles não pagam os mesmos impostos que nós e a situação está fugindo do controle. Não queremos dispensar a concorrência, mas sim que ela não seja desleal. Por isso a votação desse projeto de lei é importante e as autoridades estão paradas”, disse o sindicalista.

O taxista Marlon Silva, que participa do ato, disse que todos os clandestinos atrapalham a categoria, mas os motoristas do Uber atuam de forma ainda mais prejudicial.

“Eles estão aumentando muito e vem gente até de fora atuar aqui. Com menos passageiros, a gente não está conseguindo mais pagar as contas, tem muito taxista com prestação do carro atrasada, os impostos atrasados. Queremos que a situação do Uber seja legalizada, que tenha limites para a entrada de novos motoristas, pois agora está descontrolado”, afirmou Silva.

Em nota enviada ao G1, a empresa Uber destacou “que acredita que todo cidadão tem o direito de escolher como quer se movimentar pela cidade, assim como o direito de trabalhar honestamente”.

Projeto de lei

Diretor Legislativo da Câmara Municipal de Goiânia, Rogério Lima explicou que a tramitação do projeto de lei está suspenso na Casa por tempo indeterminado.

“Uma audiência pública foi realizada para discutir esse projeto e, na ocasião, algumas entidades se manifestaram, incluindo a OAB [Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás], que destacou que a medida é inconstitucional. Sendo assim, defende que a Câmara não tem competência para legislar sobre o assunto. Então o projeto foi suspenso e a Casa aguarda o parecer formal da OAB. Depois, serão apreciados os argumentos”, destacou.

O G1 entrou em contato com a assessoria de imprensa da OAB-GO, nesta tarde, e aguarda uma resposta.

Polêmica

O aplicativo que conecta usuários a motoristas cadastrados na empresa começou a operar em Goiânia no último mês de janeiro e dividiu opiniões na capital. Taxistas afirmam que a concorrência é desleal enquanto condutores ligados ao Uber defendem que a novidade é boa para o mercado. Já houve confusão entre as categorias.

Dois projetos de lei para regulamentar o serviço na capital tramitam na Câmara dos Vereadores de Goiânia. Um deles propõe que somente taxistas possam ser cadastrados no aplicativo e já foi aprovado em primeira votação na Casa. Outra proposta determina que os motoristas ligados à empresa também façam cadastro na prefeitura, que a administração do município cobre um taxa anual deles e limite o número de pessoas que podem oferecer o serviço.

No último dia 30 de junho, Câmara Municipal de Goiânia aprovou um requerimento que pede à prefeitura que não apreenda carros do Uber no período de 180 dias. De acordo com o documento, o prazo deve funcionar como uma “licença temporária” para que os vereadores tenham tempo para debater e aprovar uma lei que regulamente o serviço por meio do aplicativo.