Sorteados prêmios da Nota Goiana . Confira os nomes:

Uma moradora do Setor Oeste, em Goiânia, Ivanilde Pereira dos Santos, ganhou o prêmio máximo sorteado nesta quinta-feira, dia 25, pelo programa Nota Fiscal Goiana, realizado pela 17ª vez pela Secretaria da Fazenda. Ela ganhou R$ 200 mil em valor bruto. Outros 39 prêmios foram distribuídos aos participantes do programa, que exige a inclusão do CPF nas notas fiscais adquiridas no comércio varejista do Estado.

Os prêmios saíram para consumidores de várias cidades além de Goiânia. Entre os sorteados estão moradores de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Jussara, Pires do Rio, Niquelândia, Catalão, Piracanjuba, Rio Verde, Bela Vista e Valparaíso. Todos têm prazo de 90 dias para pedir o resgate dos prêmios.

O sorteio é realizado mensalmente, sob o comando de Leonardo Vieira de Paula, chefe do programa. Dessa vez, teve a presença de três servidores da Secretaria da Fazenda do Tocantins, que vieram conhecer a Nota Goiana com a intenção de criar programa similar. Leonardo explicou como funciona o mecanismo do sorteio, que inclui sorteio da Loteria Federal deste dia 24.

Também estavam presentes dois fiscais do Procon de Goiás, Magda Lúcia Barbosa e Cláudio Almeida Pitaluga, que acompanham tradicionalmente o sorteio para verificar o cumprimento da legislação de criação do programa em vigor há mais de um ano. Mais de 1,1 milhão de bilhetes participaram do sorteio atual.

Veja a relação dos sorteados.

resultado-sorteio-171