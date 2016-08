Senador Canedo- Após quatro meses, campanha para ajudar bebê cego ainda não possui nenhuma doação

Criança de 8 meses não possui globos oculares e não pode recuperar a visão. Pais travaram uma luta incansável em busca de doações para custear tratamento médico da menina

Ana Sofia, 8 meses, possui uma doença rara que a fez nascer sem os globos oculares. Há quatro meses, os pais buscam ajuda financeira para a filha, que não pode voltar a enxergar, mas precisa de olhos de vidro que vão garantir mais qualidade de vida para a pequena que mora com família em Senador Canedo.

A mãe, Keiliane de França Barbosa travou ao lado do marido uma luta incansável em busca de recursos para realizar o tratamento da menina, mas ela conta que ainda não houve nenhuma doação. “Já fizemos todo o tipo de apelo, mas infelizmente não conseguimos ajuda. É triste ver que minha filha é tão linda, mas nasceu com essa deficiência. Sei que ela nunca poderá enxergar, mas só de pensar que ela pode ganhar uma nova aparência com os olhos de vidro já fico feliz, e o quanto antes conseguirmos a cirurgia, será melhor para ela”, destaca.

Keilianeconta que a gravidez foi planejada e que durante o pré-natal tudo correu bem. No entanto, minutos após o parto, ela recebeu a notícia de que a filha não podia abrir os olhos.

O diagnóstico foi uma doença chamada anoftalmia, que é uma malformação congênita caracterizada pela ausência de um ou de ambos os globos oculares. “Aí [logo após o parto] veio a pediatra e disse que minha filha não iria enxergar. Ali o meu mundo desabou”, relatou a mãe.

Assim, Ana Sophia deveria ter sido submetida a um tratamento desde que nasceu, mas isso não aconteceu. Após se informar sobre as possibilidades, a família conseguiu um desconto para atendimento em um hospital especializado em São Paulo, no valor de R$ 5 mil, onde a bebê receberá expansores.

“Esse será um tratamento a longo prazo. A criança terá de passar por várias cirurgias. Infelizmente, a visão não vai existir. Mas, dando a questão estética, ela terá uma melhor aceitação social”, ressaltou o oftalmologista Antônio Pelajo Sagawa, que é diretor clínico da Fundação Banco de Olhos de Goiás e fez o último atendimento a Ana Sophia em Goiânia.

Os expansores deverão ser trocados a cada 20 dias, na medida em que a menina for crescendo. Só depois ela poderá receber os olhos de vidro. Desta forma, além dos gastos do tratamento, a família ainda terá que arcar com os custos das viagens. Sem condições financeiras, a mãe decidiu pedir ajuda nas redes sociais.

“Eu quero que ela tenha uma aparência normal. Ela não vai se ver, mas ela vai sentir. E quando ela me perguntar porque o rostinho dela é desse jeito, o que vou falar para minha filha?”, questionou a mãe, que ressaltou que quer qualidade de vida para Ana Sophia. “Não quero que minha filha tenha o rosto deformado. É a fé que me dá forças para lutar e vou até o fim”, disse Keiliane.

Contato: (62)3532-5406 ou conta:6541-2 agência: 3136 operação 013 banco caixa econômica federal, em nome de Keliane de França Barbosa.