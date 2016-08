Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida adquire 4 novos veículos e 15 novas máquinas

A Prefeitura de Aparecida segue investindo na modernização de suaadministração. Na tarde desta quarta-feira (24) o prefeito Maguito Vilela entregou aos trabalhadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Aparecida 15 novas máquinas e 4 veículos. A entrega aconteceu durante cerimônia realizada no Centro de Cultura e Laser José Barroso. “Este tipo de investimentotraz dignidade a todos vocês trabalhadores, que todos os dias dão o seu suor para embelezar nossa cidade” – lembra oprefeito. Foram adquiridos duas caminhonetes Nissan (modelo cabine dupla) brancas e duas pick ups Montana brancas, além de dozeroçadeiras costais e três sopradores costais. Foi feita uma demonstração de parte do equipamento ao prefeito. Participaram do ato de enrega os secretários Rodrigo Caldas (Desenvolvimento Urbano) e Domingos Pereira (Educação);além do presidente do AparecidaPrev, Eli de Faria. O secretário Rodrigo Caldas informou que o valor total das aquisições foi de R$ 345 mil, oriundos do Tesouro Municipal. “Todo este investimento servirá para dar mais agilidade no serviço de Limpeza Urbana e também de Iluminação Pública. Trará mais conforto e segurança aos nossos trabalhadores, especialmente os que realizam a poda de grama” – pontuou.