Projeto Coletivo Jovem – programa social realizado pelo Instituto Coca-Cola

O Coletivo Jovem – programa social realizado pelo Instituto Coca-Cola em parceria com a Refrescos Bandeirantes promove curso, com atividades teóricas, lúdicas e práticas. Os participantes terão contato com conteúdos de Marketing de Vendas, Comunicação e Tecnologia e Eventos.

O programa abre oportunidades para os jovens se capacitarem e se prepararem para o mercado de trabalho. As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro, com início das aulas no dia 17 de outubro, nas quatro unidades do coletivo em Goiás. A capacitação terá duração de dois meses para jovens de 16 a 25 anos, com aulas duas vezes por semana, cada uma com duração de duas horas.

O Coletivo é uma iniciativa do Instituto Coca-Cola Brasil, cujo objetivo é construir, junto às comunidades carentes do país, um projeto de melhoria de vida; através da capacitação de jovens das classes C e D para o mercado de trabalho.

O Coletivo Jovem é um projeto social com uma plataforma que empodera, emprega o futuro profissional de jovens. É o desenvolvimento profissional para jovens em comunidades de todo o Brasil.

Unidades do Coletivo Coca-Cola em Goiás:

Goiânia:

Setor Madre Germana II – Coletivo SETE – End: Rua São Vicente, esq. c/ av. José Barbosa Reis, Qd. 22 – Tel: 3258-9298 – Goiânia – GO.

Jardim Nova Esperança – Coletivo OSCEIA – Endereço: Rua União esquina com a Rua da Paz Qd. 175 Lt. 10 Setor Jardim Nova Esperança – Unin 3 – Tel: 3297-4240 – Goiânia – GO.

Aparecida de Goiânia:

Colina Azul – Coletivo Projeto Crescer – Endereço: Av. Flamingo – Quadra 05, Lote 13 e 14 – 3248-5919 – Aparecida de Goiânia – GO.

Trindade:

Jd. Marista – Coletivo OSCAFIS – Endereço: Rua Ibirapuera, nº 415, Qd. 41, Lt. 05 – Tel: 3211-1413 – Trindade – GO.

Sobre a Refrescos Bandeirantes

A Refrescos Bandeirantes/Coca-Cola é uma empresa do segmento de bebidas do Grupo José Alves que atua nos setores de Bebidas para os estados de Goiás e Tocantins há mais de 27 anos. Criada em 1987, emprega mais de 2.900 colaboradores diretos e 5.200 colaboradores indiretos. A empresa possui um centro produtor situado no município de Trindade, em Goiás, com nove centros de distribuição em cidades polos em Goiás e Tocantins. Atende diretamente 253 cidades e mais de 30.000 pontos de vendas.

Produz, distribui e vende de forma exclusiva os refrigerantes da Coca-Cola Brasil em sua área de atendimento, e ainda faz a distribuição e venda exclusiva das marcas da Heineken, sucos chás, energéticos, achocolatados, isotônicos e hidrotônicos da Leão Alimentos e Bebidas, além da linha de águas minerais Cristal Lia. É líder de mercado nos segmentos de refrigerantes, água mineral, chás e sucos e forte competidor nos segmentos de cervejas e isotônicos.

Como a sustentabilidade está no DNA da empresa, ela investe fortemente em projetos socioambientais, como o Projeto Coletivo, capacitação de jovens das classes C, D e E para o mercado de trabalho, Programa Coletivo Reciclagem, apoio às cooperativas de reciclagem e as escolas com o incentivo a reciclagem de embalagens PET. A previsão para 2020 é que 100% das embalagens colocadas no mercado sejam recolhidas (logística reversa), além de aumentar a eficiência do consumo de recursos naturais: água e energia, reduzir a emissão de carbono, promover o desenvolvimento de embalagens sustentáveis e suportar a expansão e continuidade do negócio.