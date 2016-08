Procon divulga pesquisa de preços de combustíveis em postos de Anápolis

A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) realizou, no dia 23 deste mês, pesquisa de preço dos combustíveis etanol, gasolinas comum e aditivada, diesel comum e diesel s10. O levantamento foi feito em 72 estabelecimentos que comercializam esses produtos na cidade. Confira, abaixo, os preços.

Os agentes verificaram uma variação de 19% no preço do etanol, de 15% e 10% na gasolina comum e aditivada, respectivamente. O preço do diesel comum pode variar em 19% de um estabelecimento para outro e do diesel s10 em até 17%.

Variações encontradas entre o menor e o maior preço

ETANOL ——————————————————————————— Média(19%) Menor Preço——————–R$ 2,419 Nome: Posto Castelo Branco Maior Preço———————R$ 2,871 Nome: Posto Alfa

Gasolina Comum ——————————————————————— Média(15%) Menor Preço——————–R$ 3,459 Nome: Posto Conquista Maior Preço———————R$ 3,990 Nome: Posto Tiradentes V

Gasolina Aditivada ——————————————————————– Média(10%) Menor Preço——————–R$ 3,559 Nome: Posto Azet Maior Preço———————R$ 3,899 Nome: Posto São Francisco

Diesel Comum ————————————————————————–Média(19%) Menor Preço——————–R$ 2,690 Nome: Auto Posto Paraiso Maior Preço———————R$ 3,188 Nome: Posto Esquina Sul/ São Cristovão

Diesel s10 ——————————————————————————–Média(17%) Menor Preço——————–R$ 2,900 Nome: Posto dos Romeiros Maior Preço———————R$ 3,388 Nome: Posto Esquina Sul/ São Cristovão RELAÇÃO DO PREÇO MÉDIO