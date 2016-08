Pais procuram seis jovens que desapareceram em Senador Canedo há quatro dias

Menina recebeu ligação do ex a chamando para uma casa antes do sumiço.

Jovens desapareceram há 4 dias, em Senador Canedo (Foto: Reprodução/Facebook) Pais e mães estão à procura de 6 jovens que desapareceram há quatro dias, em Senador Canedo, Região Metropolitana da capital. De acordo com os familiares, quatro deles moravam juntos. Após o desaparecimento,os parentes foram até a residência, que estava com as portas abertas e objetos revirados. Estão desaparecidos Ingrid Cristina Gonçalves Pereira, de 20 anos, o irmão dela, Jhonatan Gonçalves Pereira, 18, o ex-namorado de Ingrid, Daniel Dias Machado, 19, Glenda Alves da Silva, 19, Karoline Divina Pereira de Fátima, 19, e Felipe Gonçalves Feitosa, 17. “É uma angústia grande demais. A gente fica sem saber o que fazer. Eu só quero saber onde meu filho está”, disse a auxiliar de limpeza Jaqueline Gonçalves da Silva, mãe de Felipe. Segundo a dona de casa Cristina Gomes Gonçalves, mãe de Ingrid e Jonathan, a filha recebeu uma ligação do ex-namorado no último dia 19, falando que estava em Senador Canedo, na casa onde os casais de amigos moravam. “Eles não namoravam mais, mas se gostavam muito. O Daniel estava na casa em que o Jhonatan mora mais um primo e as namoradas. Ele ligou para a Ingrid e disse que se ela não fosse até a casa em que ele estava, ela não o veria mais. Eu fiquei chateada com ela, mas ela acabou indo”, disse ao G1. O pai de Daniel, o motorista Ozanan Ricardo Machado, diz que o filho não tinha motivos nenhum para desaparecer. “Eles sumiram sem deixar pista mesmo. Não tem nada que falasse ou que justificasse esse sumiço. A gente fica apreensivo e sem saber o que fazer. Já procuramos em todos os lugares possíveis”, disse. Segundo os pais, todos os desaparecidos, exceto Ingrid, eram usuários de drogas. Alguns deles também tinham passagens pela polícia. A dona de casa Cristina Gomes já registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dos filhos. Os demais pais foram até a Central de Flagrantes nesta segunda-feira (29) para registrar o desaparecimento. Pais procuram por filhos desaparecidos, em Senador Canedo, em Goiás (Foto: Murillo Velasco/G1)