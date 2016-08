O estilista das noivas Fernando Peixoto apresentará Victoria Collection em Brasília

Inspirado na exuberância palaciana da Era Vitoriana, o estilista goiano Fernando Peixoto lança a Victoria Collection, em um evento para 400 pessoas, no dia 31 de agosto (quarta-feira), às 21h, na suntuosa Maison que leva o nome do artista, em um evento para 400 pessoas, no Lago Sul, em Brasília. A coleção de vestidos de noiva conta com 21 peças com recortes princesa e rainha, com saias volumosas, vários metros de tecidos, bordados florais delicados, além de uma inspiração barroca digna de alta costura.

Os detalhes minuciosos do vestido de noiva da Rainha da Inglaterra chamaram a atenção do estilista. Fernando Peixoto acredita que a coleção exclusiva inspirada na época promete encher os olhos de noivas que escolherem o estilo majestoso para o Grande Dia. “Viver um momento sublime de realeza no dia do casamento é desejo de muitas mulheres. A data marca uma transformação na vida, a oficialização do encontro do seu grande amor e o início de uma nova família”, explica o estilista.

Sobre o estilista – Fernando Peixoto herdou da mãe a paixão por roupas e iniciou carreira na alta costura ainda adolescente. Formado em Design de Moda pela Universidade Federal de Goiás, o estilista participa com frequência de cursos especiais de moda contemporânea no Brasil e também na Europa. Em Goiânia, o Atelier Fernando Peixoto é especializado na locação e comercialização de vestidos de noivas, damas, festas e debutantes, onde atua no mercado. O estilista também comanda uma maison em Brasília em sociedade com a irmã, Elisângela Eterna. A equipe de Fernando Peixoto é composta por 70 funcionários.

SERVIÇO:

Evento: Victoria Collection, do estilista Fernando Peixoto

Data: 31 de agosto de 2016 (quarta-feira)

Horário: 21h

Local: Maison do Fernando Peixoto, localizado em Shis Qi 21, Bloco E, Loja 40, Lago Sul, Brasília