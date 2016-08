Marlúcio inaugura comitês de campanha

O deputado estadual, Marlúcio Pereira (PSB) candidato a prefeitura de Aparecida de Goiânia pela Coligação Aparecida Merece Mais e seu vice, William Ludovico (PTB) promovem uma maratona de inaugurações em seus comitês na tarde desta quinta-feira, 25. Às 13 horas a dupla inaugura o comitê da Vila Brasília, em seguida parte para a unidade do Grande Garavelo e encerra no comitê da região Central. “Queremos fazer uma campanha onde possamos ficar mais próximos do povo, por isso implantamos nossos comitês em pontos estratégicos, inclusive para espalhar melhor nossas propostas”, ressalta o prefeitável.

Marlúcio acrescenta ainda que os comitês estarão sempre abertas para a comunidade. “Além de distribuirmos nosso material de campanha, estes espaços também vão servir para recebermos o povo, ouvir a população, receber críticas e até sugestões para nossa gestão e para o andamento da campanha”, conta.

Serviço: Maratona de inaugurações dos comitês políticos da Coligação Aparecida Merece Mais

Data: 25/08/2016

Horário: 13 hs (comitê Vila Brasília) – às 14 hs (comitê Garavelo) – às 15 hs (comitê Central)

Locais : Comitê Vila Brasília – Avenida São Paulo Qd. 03 Lt. 01- quase em frente à Caixa Econômica Federal.

Comitê região do Garavelo – Avenida Tropical Qd. 21 Lt: 01 – Jardim Tropical. Em frente ao Vapt Vupt do Garavelo.

Comitê Central: Av. Independência esquina c/ Rua Glória – Setor Serra Dourada, ao lado do Aparecida Shopping.