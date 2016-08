Maguito faz balanço da administração para a imprensa em tour por Aparecida

“Decidimos trabalhar com vários segmentos do município e região metropolitana para apresentar o que foi feito e o que tem sido feito em Aparecida, e nada melhor do que visitar as obras. O city tour é uma prestação de contas e temos aqui um grupo importante na sociedade, que é a imprensa, nosso elo com o povo e conhecer o município é fundamental para levar a noticia a sociedade de forma coerente”, enfatizou o prefeito Maguito Vilela.

As explicações técnicas durante todo o trajeto foram prestadas pela secretária de Projetos e Captação de Recursos, Valéria Pettersen, auxiliada pelo próprio prefeito Maguito Vilela e pelos secretários Euler de Morais (Governo), Carlos Eduardo de Paula Rodrigues (Fazenda), Ozeias Laurentino Júnior (Comunicação) e Ralph Vicente (Indústria e Comércio). Durante todo o trajeto para conhecer as 41 obras do roteiro do City Tour, foram eleitas as obras mais importantes para parada.

A primeira parada foi no Eixo Estruturante Norte Sul 01 (ENS01) que faz parte do projeto de Reestruturação Viária da Bacia do Ribeirão João Antônio, juntamente com os eixos ENS03 e ENS04. A obra que tem 13,5 quilômetros de extenção e será liberado totalmente para o tráfego de veículos no próximo mês. A via conta com ciclofaixa, liga o setor Jardim Bela Vista ao Polo Industrial José de Alencar, ou seja, toda a região leste de Aparecida, passando por bairros como Santa Luzia, Jardim dos Buritis e Retiro do Bosque.

Também em obra, o Eixo Norte Sul 05 foi ponto de parada da comitiva. A obra, que será concluída em setembro deste ano, é uma rotatória elíptica conectando cinco grandes avenidas da Região Oeste, interligando os bairros Hilda, Cidade Vera Cruz, Jardim Helvécia, Cardoso. O eixo passará ainda sobre o Córrego Tamanduá, com a construção de duas pontes e um bueiro duplo. “Toda essa nova malha viária dará mais fluidez ao trânsito”, disse a secretária Valéria Pettersen.

Ao longo de toda a manhã, a comitiva também visitou obras como Cmeis; Parques Municipais implantados pela atual gestão nos últimos oito anos; unidades de saúde; o campus do IFG já em funcionamento; o canteiro de obras do campus da UFG e do Aeroporto Executivo; e também a área de implantação do Complexo Industrial e Alfandegário de Aparecida (CLIA), que será integrado também aos polos Atacadista e Hostifrutigranjeiro; as obras da nova sede do AparecidaPrev, que também estão em fase final; entre várias outras intervenções que vem sendo realizada em toda a cidade.

Hospital Municipal tem 75% das obras concluídas

Ainda no trajeto do city tour, a imprensa conheceu as obras do Hospital Municipal, localizado na Avenida V-5, setor Cidade Vera Cruz. A construção, que está 75% concluída, é considerada a maior obra da saúde pública em andamento no Estado e a previsão é de entregá-la no final deste ano. “Essa obra é nossa menina dos olhos. Um empreendimento que vai mudar a realidade da saúde de Aparecida. E justamente hoje estamos completando três anos da assinatura do convênio para construção do Hospital”, salientou Maguito.

Acompanhados pelo engenheiro chefe, Guilhermino Morais, o grupo visitou o interior do empreendimento. Ao todo o prédio é composto por seis blocos, que incluem pediatria, geriatria, dois para clínica médica e dois para pós-cirurgia. Serão 220 leitos, sendo 90 leitos clínicos, 60 leitos cirúrgicos, 20 leitos pediátricos, 30 leitos de UTIs, 10 leitos de recuperação anestésica e 10 leitos de reanimação e observação. A obra está orçada em R$ 63.899.514,13, sendo R$ 60.479.851,92 do Ministério da Saúde e R$ 3.419.662,21 contrapartida da Prefeitura. Serão 17.437,25 mil metros quadrados de área construída.

Para Adilson Pereira, Diretor da Rádio Primavera, a visita às obras foi de fundamental importância. “Temos que levar aos nossos ouvintes tudo o que Aparecida tem e precisa também e nada melhor do que conhecer de fato tudo o que está sendo construído e sendo entregue a população. Parabenizo toda equipe que teve essa ideia”. Quem também achou a iniciativa importante foi a editora do Jornal Diário de Aparecida, Thaís Vaz. “Conhecer in loco é bom para o nosso trabalho, pois só assim podemos cobrar e elogiar o que tem sido feito”, afirmou.

Encerramento – O City Tour com a imprensa foi finalizado no Restaurante Popular do Jardim Tropical, onde todos almoçaram. O restaurante foi entregue em outubro de 2013 à população pela prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. A unidade foi vistoriada e aprovada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). O investimento foi de pouco mais de R$ 1,1 milhão, com contrapartida de 10% da Prefeitura, que também doou o terreno. A unidade conta com 728 m² de área construída e oferece em média mil refeições por dia a baixo custo.

Continuidade – O Aparecida Tour, ou City Tour como é chamado, é um projeto que tem por objetivo apresentar e disseminar informações sobre as obras que estão ou já foram feitas na cidade. Acompanhados pelo prefeito Maguito Vilela, o city tour já percorreu a cidade na primeira e segunda gestão com lideranças comunitárias. Até o final do mandato outros tours serão realizados com diferentes segmentos de Aparecida. Na próxima sexta-feira, 26, a visita às obras será feita com grupo de presidentes das associações de moradores e líderes de bairros.