HUGOL será homenageado na Câmara Municipal de Goiânia

O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGOL será homenageado em sessão solene na Câmara Municipal de Goiânia no dia 31 de agosto, às 19h30, devido ao Dia Nacional da Saúde e ao primeiro ano de funcionamento da unidade.

De acordo com o Diretor Geral do HUGOL, Dr. Hélio Ponciano, a homenagem foi recebida com muita alegria por toda a equipe. “Para nós é uma honra receber essa homenagem do poder legislativo municipal, reconhecendo os serviços de qualidade que temos prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo sendo apenas nosso primeiro ano, já obtivemos muitos bons resultados e conquistas”.

O evento homenageará os profissionais que realizaram a implantação e abertura do hospital e colaboradores que se destacaram no primeiro ano, representando todos os serviços e áreas do HUGOL. Além disso, a sessão também reconhecerá o empenho das pessoas e autoridades políticas que auxiliaram para a construção da unidade na Região Noroeste de Goiânia.

Estatísticas

No primeiro ano de funcionamento o HUGOL já fez a diferença na vida de muitas pessoas. De julho/2015 a junho/2016 a unidade realizou 907.988 atendimentos, incluindo urgência e emergência, internações, ambulatório de retorno e equipe multidisciplinar. A unidade hospitalar realizou 396.194 exames e uma média superior a mil cirurgias por mês, alcançando a marca de 12.963 procedimentos cirúrgicos no período, principalmente em ortopedia/traumatologia, plástica reparadora (queimados), urologia e cirurgia geral. No Banco de Sangue, foram 5.860 doações e 10.435 transfusões realizadas. Esses números totalizam mais de 1 milhão e 300 mil procedimentos. Quanto à origem dos pacientes, 58% são moradores de Goiânia, principalmente da Região Noroeste, e 41% de outros municípios de Goiás. Além disso, 1% dos atendimentos foram dedicados a pacientes de outros Estados, denotando a representatividade que o hospital tem obtido no âmbito nacional, como é o caso da unidade especializada em queimaduras