Governo Maguito Vilela investe na valorização da cultura de Aparecida

Prefeito deixa como legado duas praças CEUs das Artes e um moderno Anfiteatro Municipal com capacidade para 700 pessoas O processo de transformação da cultura de Aparecida de Goiânia experimentou um novo ritmo a partir de 2009. Os aparecidenses têm experimentado essas mudanças por meio de mais atividades culturais e duas praças com Centros de Esportes e Artes Unificados (CEUs das Artes) implantados pela gestão do prefeito Maguito Vilela em parceria com o governo federal. Os chamados CEUs das Artes, localizados no bairro Cidade Vera Cruz 2 e no Parque Flamboyant foram ocupados pela população da região e se consagraram como ponto de convivência dos moradores. Atualmente, os CEUs atendem mais de 500 pessoas por dia com diversas atividades como oficinas culturais, dança, ginástica , artesanato , palestras e atividades esportivas. Tudo é oferecido gratuitamente pela população. As praças públicas que abrigam os CEUs das Artes antes eram espaços abandonados e que eram tomados por entulho e mato. Agora, contam vários equipamentos públicos que caíram nas graças da população. Cada CEU das Artes possui um auditório com 125 lugares e dotado de equipamentos audiovisuais para sedir peças teatrais e shows; bibliotecas com computadores; pistas de skate; academias ao ar livre; playgraound; quadra poliesportiva coberta; quadra de areia; pista de caminhada; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e unidade do Sine de Aparecida. Em função da aprovação popular e com o objetivo de atender os anseios da comunidade, principalmente da juventude, a Prefeitura de Aparecida pretende implantar mais praças CEUs na cidade. “Já temos projeto para iniciar a construção de mais quatro CEUs em outros setores” destaca a secretária de Cultura, Luciana Guimarães. MAIS CULTURA – O avanço significativo na área cultural vai desde o apoio a grupos culturais, que mudam a realidade de crianças, jovens e adultos que vivem nos bairros até a construção do Anfieatro Municipal para abrigar até 700 pessoas em futuros eventos culturais. “São oportunidades que toda família pode participar, não importa a idade, a Rafaela Raquel, sete anos, faz ballet, e a Luiza, de 70 anos, faz atersanato nos cursos realizados pela Cultura”, contou Ilzete Rocha,moradora do setor Morada dos Pássaros, que tem a filha e a mãe inscritas em programas culturais apoiados e desenvolvidos pela Secretaria de Cultura de Aparecida. O Anfiteatro Municipal, com as obras em andamento e aceleradas, está orçado em 4 milhões. O novo espaço cultural está previsto para ser inaugurado ainda pelo prefeito Maguito Vilela, que encerra o mandato no dia 31 de dezembro. Localizado em um região estratégica na Avenida Gervásio Pinheiro, no Setor Village Garavelo, ao lado do Centro de Cultura José Barroso, o empreendimento tem 2,1 mil metros quadrados de área construída. “Teremos um anfiteatro moderno, a altura da cidade , para promover encontros culturais, palestras, formaturas, reuniões religiosas, um local que será muito útil para à sociedade e à nossa cidade”, enfatiza o prefeito Maguito Vilela Casa das Artes – Outro programa cultural que tem dado a populçação oportunidade para participar dos cursos, é a Casa das Artes que oferece cursos gratuitos nas modalidades Flauta Doce, Teclado , Violão, Canto Individual e Coral. A Casa de Artes disponibiliza 200 vagas para a comunidade e alunos que participam do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), organizados nos períodos matutino e vespertino. Oito profissionais trabalham para atender a comunidade. CULTURA VIVA – Além de todos esses programas culturais, a Rede Cultura Viva de Aparecida de Goiânia, que tem como objetivo garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos aparecidenses, disponibilizando meios e insumos necessários para produzir, registrar, gerir e difundir iniciativas culturais, preparar o lançamento de editais para apoio a projetos culturais na ordem de R$ 900 mil. É uma iniciativa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia em parceria com o Ministério da Cultura e integra a Política Nacional Cultura Viva, instituída por lei, com o objetivo de garantir a ampliação do acesso da população aos meios de produção, circulação e fruição cultural. De acordo com o superintendente da Cultura, Redelson Thomaz da Silva, a meta no município de Aparecida de Goiânia é chegar a 400 pontos até o ano de 2025. “É mais um avanço para a Cultura de Aparecida, o convênio já foi assinado, agora é esperar o período eleitoral para o lançamento dos editais”, explicou Redelson.