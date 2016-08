GIRO/CME estoura boca de fumo em Anápolis

Atendendo a determinação do Comando de Missões Especiais, a equipe GIRO APOIO, composta pelo sargento Marçal e soldados Makley, Gustavo e Monteiro, realizava patrulhamento na cidade de Anápolis, quando identificou um homem em atitude suspeita.

Prontamente os militares realizaram a abordagem e ao procederem à busca pessoal, encontraram uma pequena porção de maconha. O homem admitiu que havia adquirido a substância com um menor. Ao checarem a residência do jovem, os policiais encontraram outras porções de maconha. Vale ressaltar que ele foi apreendido por uma equipe do CHOQUE/CME, há uma semana com aproximadamente 7 Kg de maconha e uma arma de fogo.

Após ser indagado sobre a substância entorpecente, ele confessou a equipe que comprou a droga de um homem. Os policiais solicitaram apoio do GIRO Comando, composta pelo Tenente Andrade, cabo Marcus, cabo Paulo Henrique e soldado Luiz.

Durante diligencias pelo Setor Alexandria, as equipes encontraram o suspeito, que ao avistar os policiais evadiu-se de sua casa pelo telhado, pulando diversos muros. As equipes iniciaram acompanhamento a pé atrás do rapaz.

Durante a ação o tenente Andrade acabou caindo de um dos muros, o que causou lesões em seu braço direito e em sua boca, todavia, mesmo diante das dificuldades, os policiais conseguiram cessar a fuga do suspeito e o detiveram.

Logo depois os PM’s realizaram uma minuciosa varredura encontramos aproximadamente 2 kg de maconha, aproximadamente 50 papelotes de pedras de crack e ainda R$ 858,00reais em espécie, duas (02) balanças de precisão, um (01) relógio marca Cassio modelo G-SHOCK, fruto do tráfico de entorpecentes, um (0 1) caderno de anotações do comercio do trafico e três (03) aparelhos celulares. Na residência do homem ainda foi encontrado outro menor comprando entorpecente para uso.

Dado estes fatos, todos os envolvidos foram encaminhados a Central de Flagrantes da cidade de Anápolis, onde ficaram a disposição da autoridade policial.

Fonte: sargento Marçal – GIRO