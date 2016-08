“Estou muito satisfeito”, diz Vanderlan sobre pesquisa Serpes

O candidato a prefeito pela coligação Uma Nova Goiânia, Vanderlan Cardoso, comentou a nova rodada da pesquisa Serpes, encomendada pelo jornal O Popular, sobre a intenção de votos dos goianienses. Vanderlan mostrou-se otimista com os números apresentados pelo instituto.

“Estou muito satisfeito, principalmente pela tendência que vem confirmando o empate técnico com o segundo colocado. Agora vamos trabalhar para chegarmos o mais próximo, ou até mesmo ultrapassar, ainda no primeiro turno, os que lideram hoje as pesquisas”, pontuou.

Vanderlan apontou, ainda, fator que ele acredita ser determinante para seu crescimento na intenção de votos dos goianienses, os projetos que ele irá apresentar a população nas reuniões, caminhadas e nos programas de televisão.

“Os programas eleitorais começaram agora e nós temos bons projetos para apresentar a população goianiense. Creio que, nos próximos dias, com a apresentação de nossas propostas, vamos crescer cada vez mais”, disse.

Baixa rejeição

Outro dado importante para Vanderlan Cardoso e toda a coligação Uma Nova Goiânia é sua baixa rejeição junto aos eleitores. Entre os sete candidatos à prefeitura citados na pesquisa, ele é o que possui o menor índice neste quesito, apenas 15%.

A pesquisa Serpes foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto e ouviu 501 eleitores de 25 bairros de Goiânia.