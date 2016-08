Esplanada Jk volta a ser liberada para a prática de esportes

Após alguns dias fechada em virtude de eventos, a Esplanada Jk, do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), voltou a ser aberta para a patinção e prática de esportes como bicicletas, skate, soltura de pipas e outros frequentes no cenário que é uma unidade da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

A Esplanada foi “descoberta” por skatistas que passaram a usá-la para a prática do esporte e foram seguidos por adeptos de outras modalidades apropriadas a ampla área cimentada e sem obstáculos. Durante a semana, o local é liberado aos desportistas a partir das 18 horas.

Aoss sábados, domingos e feriados, quando é frequente a realização de feiras gastronômicas e apresentações artísticas o espaço ganha a presença de inúmeras famílias, em busca de esporte, lazer e entretenimento. Atualmente encontram-se em exposição no Museu de Arte Contemporânea (MAC), a exposição Poteiro: colorista do Brasil, com esculturas e desenhos do mestre goiano na arte primitiva moderna, e Abluções, de Célio Braga.

Mais informações: (62) 3201-3004