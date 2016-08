Em Brasília, Maguito garante mais recursos para a educação

Os recursos são para dar continuidade às obras dos Cmeis em licitação e também para a construção de quatro escolas de ensino fundamental

Aparecida de Goiânia, 23 de agosto de 2016 – O prefeito Maguito Vilela (PMDB) se reuniu na tarde desta terça-feira, 23, com o ministro da Educação, Mendonça Filho em Brasília. Na pauta a liberação de recursos para a construção de quatro escolas modelo de tempo integral e também a garantia de repasses para as obras da pasta em execução no município como quadras poliesportivas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei).

“O ministro garantiu que não haverá corte nos repasses de recursos para as obras que já estão sendo realizadas ou licitadas em Aparecida. Essa garantia dará continuidade ao projeto de expansão do ensino infantil e também da melhoria na qualidade das práticas esportivas nas escolas, com quadras adequadas e cobertura”, explicou o prefeito no término da reunião.

Desde o início da gestão a prefeitura construiu cinco escolas modelo, sendo quatro de tempo integral. Mesmo não tendo déficit na rede fundamental de ensino, ou seja, do 1º ao 5º ano, as novas unidades solicitadas beneficiarão um número maior de estudantes. A secretaria de Educação construiu e entregou, até o momento, 12 das 39 unidades liberadas pelo Governo Federal. Outras oito estão em fase final de formação de equipe e serão entregues até o final deste ano e 19 estão em licitação.

A reunião, que foi acompanhada pelo deputado Federal Daniel Vilela (PMBD) e pela secretária de Projetos e Captação de Recursos, Valéria Pettersen, contou também com a presença do reitor do Instituto Federal de Goiás (IFG), campus Aparecida, Jerônimo Rodrigues da Silva, e o gerente de pesquisa, graduação e extensão do Câmpus Aparecida de Goiânia, Carlos Otto. Dentre as pautas da reunião, a garantia orçamentária para a continuidade do serviço prestado pela instituição.

O reitor do IFG solicitou ao ministro José Mendonça, recursos para a construção de uma quadra poliesportiva para o campus de Aparecida, que beneficiará os estudantes da instituição. O ministro sinalizou positivamente e garantiu ainda a liberação de mais cursos profissionalizantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec.

“Houve uma sinalização positiva, pelo secretário de educação profissional e tecnológica do MEC, Marco Antônio Viega Filho de que haverá liberação de recursos do Pronatec para os meses de setembro e outubro. Mas com relação à quadra, o ministro pontuou que a prioridade do governo neste momento é com obras já em andamento”, destacou o gerente de pesquisa, graduação e extensão do câmpus de Aparecida, Carlos Otto.

IFG – O Câmpus Aparecida de Goiânia, fundado em abril de 2012, é mais uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), uma instituição pública e gratuita de ensino vinculada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC). A criação do câmpus faz parte da estratégia do governo federal de aumentar a oferta de vagas e de cursos da educação profissional no Brasil, por meio da ampliação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Residência – O médico cardiologista e CEO do Grupo Encore, Maurício Prudente também participou da agenda com o ministro da Educação para solicitar a liberação da residência em cardiologia para estudantes da Universidade Federal de Goiás, no Hospital Encore. “Aparecida já vem sendo referência nos exames de coração e com a chegada dos residentes, teremos a possibilidade de ampliar os atendimentos à população”, pontuou o médico.

Fonte: Daniela Ribeiro – SecomFoto: Mariana Leal – Ascom MEC