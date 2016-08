Divulgada lista de filmes da 16ª Goiânia Mostra Curtas

O Teatro Goiânia vai receber de 4 a 9 de outubro, a 16ª edição do Goiânia Mostra Curtas. A organização da mostra selecionou 81 produções, vindas de 14 estados, entre ficções, animações, documentários. Ao todo foram 1.400 produções inscritas.

Segundo a diretora do festival, Maria Abdalla, “os filmes representam um panorama da produção audiovisual contemporânea no País, contemplando formatos e gêneros diversos, de todas as regiões brasileiras”.

Laboratórios e oficinas

A exibição dos filmes do Goiânia Mostra Curtas é apenas parte do evento, que conta ainda com atividades de formação gratuitas para profissionais e interessados em atuar na área audiovisual, como laboratórios e oficinas. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 19 de setembro. Para se inscrever, é necessário preencher ficha que está no site.

O festival conta com incentivo da Lei Goyazes, Fundo de Arte e Cultura de Goiás, e o Governo do Estado, através da Secretaria de Educação e Cultura (Seduce). O Teatro Goiânia fica na Avenida Tocantins, com rua 23, nº 252, Setor Central. A entrada é gratuita. Toda a programação está disponível no site.