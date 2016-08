Coordenador de Inteligência das Olimpíadas vem a Goiânia para evento da SSP

O delegado Romano José Carneiro da Cunha Costa, coordenador-geral de Inteligência da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – Ministério da Justiça, estará nesta terça-feira (30/08) em Goiânia, onde participa da aula inaugural do 5º Curso de Inteligência de Inteligência de Segurança Pública (CISP) da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

A aula inaugural acontecerá às 9 horas, no Auditório da SSP, na Avenida Anhanguera, 7364, Setor Aeroviário. O tema da palestra de Romano será “Atividade de Inteligência nos Jogos Olímpicos Rio 2016”.

O 5º CISP reunirá 45 alunos, entre policiais civis, militares, bombeiros, agentes prisionais, servidores da SPTC, do Ministério Público e magistrados, além de empregados dos Correios. Entre os participantes, haverá representantes de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia. O curso deverá ter duração aproximada de 30 dias.

De acordo com o delegado Danilo Fabiano Carvalho e Oliveira, superintendente de Inteligência da SSP, o objetivo do curso é promover uma integração das inteligências no estado de Goiás tendo como parâmetro de sucesso as Olimpíadas: “O destaque do curso de inteligência está exatamente na integração das forças de segurança. Precisamos nos unir contra a criminalidade e a inteligência tem um papel fundamental nessa luta”, destacou.

O vice-governador e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, José Eliton, ressalta que o uso da inteligência é um forte instrumento de apoio para a tomada de decisão governamental no setor de segurança pública e destaca que “essa atividade é imprescindível para o sucesso de ações como, por exemplo, o Pacto Interestadual de Segurança Integrada”, que já conta com a adesão de dez Unidades da Federação no combate à criminalidade. “Tenho a plena convicção de que o 5º CISP terá êxito em todos os seus objetivos”, concluiu o secretário.