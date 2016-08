Comando de Policiamento Ambiental da PMGO realiza exposição em CPMG de Aparecida de Goiânia

O Comando de Policiamento Ambiental da PMGO, através do NEA (Núcleo de Educação Ambiental), montou um stand de educação ambiental com exposição ecopedagógica no Colégio da Polícia Militar de Goiás Nader Alves dos Santos, na cidade de Aparecida de Goiânia – GO.

Cerca de 1200 pessoas, entre alunos, servidores e comunidade em geral, visitaram a exposição no decorrer do dia 26 de agosto de 2016.

Durante a exposição, a equipe do NEA promoveu atividades de educação ambiental explanando aos visitantes assuntos relacionados à preservação do Meio Ambiente, de forma geral. Especificamente, a equipe também expôs mudas de plantas, frutos e sementes da flora do cerrado; animais taxidermizados (empalhados), procedentes da fauna brasileira; e apetrechos oriundos de atividades de degradação ambiental, apreendidos em fiscalizações realizadas no Estado de Goiás.

Coordenador do NEA: Capitão Cunha.

Equipe: Sargento Castilho, Sargento Passos, Sargento Sidney, Sargento Luiz, Cabo Tarcisio e Cabo Lemos.

Texto e fotos: Cabo Tarcisio