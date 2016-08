Candidata em Senador Canedo é alvo de ação de impugnação por falta de documentação regular

A promotora de Justiça Marta Moriya Loyola, da 40ª Zona Eleitoral, em Senador Canedo, propôs ação de impugnação de registro de candidatura contra Meire Alves da Cunha, que disputa o cargo de vereadora.

Segundo consta, ao requerer seu registro de candidatura, Meire noticiou ser policial militar. Com o intuito de demonstrar sua desincompatibilização, exigida para candidatos ao cargo de vereador que ocupam cargos na administração pública, ela apresentou certidão que atesta o afastamento de suas funções militares no dia 9 de julho deste ano. Porém, de acordo com a Lei Complementar nº 64/90, o prazo para os candidatos se desincompatibilizarem é de três meses. Ou seja, Meire teria se desincompatibilizado fora do prazo legal.

Além disso, a candidata não teria apresentado prova válida do afastamento do cargo público, o que é exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A prova deve ser feita mediante apresentação do requerimento administrativo de afastamento para fins eleitorais, contendo o protocolo do órgão com respectiva data de afastamento ou a abertura do processo administrativo de afastamento antes do prazo previsto. No caso, Meire apresentou somente a certidão.

Dessa forma, a promotora requer a notificação de Meire Alves para apresentar defesa e, se quiser, prova válida de desincompatibilização da Polícia Militar. Caso não seja apresentada prova válida, requer o indeferimento, em caráter definitivo, do registro de candidatura de Meire Alves da Cunha.(Texto: Ana Carolina Jobim – Estagiária da Assessoria de Comunicação Social do MP-GO – Supervisão de estágio: Ana Cristina Arruda)

Foto : Facebook