Campanha contra raiva animal é antecipada em Anápolis

O Centro de Controle de Zoonoses antecipou em Anápolis a Campanha de Vacinação contra raiva animal, iniciando o trabalho pela zona rural. Nesta semana, mais de 160 animais, entre cães e gatos, já foram vacinados.

A meta é vacinar cerca de mil cães e gatos nesta primeira etapa da campanha. De acordo com a diretora do Centro de Controle de Zoonoses, Elisângela Sobreira, a campanha foi antecipada porque houve em Goiás registro de casos de animais com a doença. “É importante que a população de conscientize da importância de vacinar seus animais de estimação, independente de onde vivam, já que é a única forma de controle da doença”, disse.

A segunda etapa da Campanha é para a área urbana, que começa no dia 17 de setembro. Com a expectativa de imunizar mais de 45 mil animais contra a doença. Aquelas pessoas que vivem na zona rural e ainda não receberam a visita do Centro de Controle de Zoonoses podem entrar em contato pelo número 3313 1336.