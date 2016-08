Caminhada e carreata de Marlúcio ganham as ruas de Aparecida

Eram 9hs da manhã da última sexta-feira,26, quando o candidato pela Coligação Aparecida Merece Mais, Marlúcio Pereira (PSB), seu vice William Ludovico (PTB), os candidatos a vereadores e toda a militância ganharam as ruas da região do Setor Colina Azul. Com muito bandeiraço, adesivaço e muita animação o grupo percorreu várias ruas levando as propostas da coligação aos moradores. Já no sábado pela manhã foi a vez da mega carreata, que reuniu milhares de carros e percorreu as principais ruas e avenidas de Aparecida, com partida da região central até o Garavelo.

A carreata também foi cercada de muita alegria, e a animação ficou por conta da presença da Turma do Marlucinho, são atores vestidos com a cabeça de bonecos com a caricatura de Marlúcio Pereira. Por onde os carros passavam o público acenava em apoio a coligação. Jovens, crianças e idosos fizeram questão de abraçar o candidato a prefeito antes da carreata. “Ficamos muito felizes em receber este carinho. Faremos o possível para retribuir tudo o que o povo de Aparecida tem feito por nós”, ressaltou o prefeitável.

A dona de casa, Maria de Lurdes Afonso, moradora da região central fez questão de cumprimentar o candidato. “Conheço o Marlúcio há muitos anos, ele é trabalhador, honesto e tem o cheiro do povo de Aparecida”, comentou.

Já seu Elias do Forte Sousa, destacou o currículo político de Marlúcio. “Ele tem experiência, já foi secretário municipal em várias secretarias, foi vereador, vice-prefeito, suplente de senador, já disputou a prefeitura e é deputado estadual pela terceira vez, então já sabemos que agora ele está preparado”, garantiu.

Durante a carreata Marlúcio voltou a falar que a campanha dele e de William Ludovico será com muita animação e com propostas. “Acreditamos que o povo não quer ver baixaria, as pessoas querem uma campanha criativa, alegre, animada e propositiva”, acrescentou.

Marlúcio encerrou o final de semana percorrendo as principais feiras livres da cidade. Com o mesmo sorriso de sempre ele levou suas propostas e reafirmou seu compromisso com os feirantes e consumidores.