Câmara de Aparecida promove sessão em homenagem aos advogados

A câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, por propositura do vereador Manoel Nascimento (DEM), promoveu, na noite de ontem, 30, sessão solene em homenagem ao dia do advogado, comemorado todo dia 11 de agosto.

A sessão contou com a presença de representantes da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Aparecida de Goiânia, do Procurador Geral da Câmara de Aparecida, Rodrigo Oliveira e de advogados que atuam no município.

Em seu discurso inaugural, o autor da proposta explicou a intenção da solenidade. “Me sinto feliz em estar presidindo essa sessão solene, pois se trata de uma categoria muito importante, essencial na administração da justiça. Tratam-se de operadores do direito, que defendem e promovem a justiça. De tal sorte, nada mais justo do que homenageá-los com essa sessão especial”, justificou o vereador Manoel Nascimento.

Ainda durante a sessão, a diretoria da Subseção da OAB entregou 12 homenagens aos advogados que se destacaram por suas atuações advocatícias em Aparecida.

“Durante esse mês de agosto desenvolvemos diversas atividades na subseção, com intuito de valorizar e homenagear nossa profissão. Nesse sentido, queremos trabalhar cada vez mais a identidade do advogado em Aparecida, demonstrando que temos uma advocacia atuante e com representatividade. E por isso, tivemos a ideia de homenagear os advogados atuantes de Aparecida”, explicou o presidente da subseção de Aparecida, Francisco Sena.

Em suas considerações finais, o vereador Nascimento fez questão de enaltecer o atual cenário da profissão em Aparecida. “Há até pouco tempo, o advogado em nossa cidade era discriminado. Porém, hoje, temos inúmeros advogados renomados e que têm orgulho de exercer essa profissão em Aparecida”, concluiu o vereador.