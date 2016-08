Audiência pública debate Orçamento Participativo de Senador Canedo para 2017

Na ocasião, foi discutido o plano plurianual, os objetivos e as diretrizes orçamentárias que deverão ser estabelecidas no próximo ano

Os moradores de Senador Canedo ajudaram a definir prioridades e as metas para 2017, na audiência pública sobre o Orçamento Participativo, realizada na última quarta-feira, 24 de agosto, no auditório da Biblioteca Municipal. Na ocasião, foram discutidos o plano plurianual, os objetivos e as diretrizes orçamentárias que deverão ser estabelecidas no próximo ano.

De acordo com o secretário de Administração e Tecnologia, Alerandre Gonçalves, é importante o Orçamento Participativo para conhecer as demandas da população. “Este é o momento para discutir os meios para melhorar a qualidade de vida dos moradores do município”, afirmou.

Segundo ele, os recursos serão aplicados em obras ou serviços públicos apontados pelos canedenses. “A população do nosso município tem voz ativa, portanto, nessa reunião conhecemos quais são as prioridades de investimentos a serem realizadas em 2017 com os recursos do orçamento da prefeitura”, ressaltou.