3ª Semana do Cerrado em Anápolis segue até 9 de setembro

A programação da 3ª Semana do Cerrado começou nesta segunda-feira, 29, e segue até o dia 9 de setembro. Nesta semana são realizados o plantio de árvores no Centro Municipal de Educação Infantil Leonor Marques (Jardim Itália), Escola Municipal José Realino de Oliveira (Jandaia), Centro de Educação Unificada do Jardim Alvorada, Escola Municipal Anapolino de Faria (Calixtópolis) e no Colégio São Francisco de Assis, além da apresentação de teatro de fantoches e palestras em outras unidades educacionais.

As ações envolvem os alunos e os pais que aprendem a importância da preservação do meio ambiente. O tema do debate é Cerrado – um bioma em extinção, e com muita didática e diversão todos se envolvem na programação.

A novidade deste ano é a realização, ao mesmo tempo, da Semana de Conscientização da Limpeza Urbana. Na programação, além do plantio de árvores frutíferas em escolas, estão atividades diversificadas. São palestras, apresentações teatraise até mesmo visitas a trilhas ecológicas e ao aterro sanitário do município.

As peças teatrais têm três temáticas: coleta seletiva; combate à dengue e sobre animais sinantrópicos. Todas as ações têm um só foco: discutir questões relacionadas à conservação, à biodiversidade do cerrado e conscientizar sobre a importância de se manter a cidade limpa. Confira, abaixo, a programação completa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3902-2564.

O evento, organizado pela diretoria de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conta com a parceria de três instituições de ensino superior – Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA).

O objetivo dos simpósios, que acontecem, respectivamente nos dias 5, 6 e 8, é o de intercâmbio de informações entre as diferentes instituições e a sociedade civil.

Limpeza Urbana

De acordo com a Lei 3.766, de 11 de junho de 2015, a partir deste ano está estabelecida a realização da Semana de Conscientização da Limpeza Urbana, com a realização de ações educativas. A ideia é reforçar a adoção de atitudes corretas em relação ao meio ambiente, como não jogar lixo nas vias públicas, córregos, lotes vagos, bueiros e encostas. Nesse sentido, foram organizadas diversas atividades, algumas direcionadas ao público infantil, como teatro de fantoches ensinando sobre a prática da coleta seletiva.

Programação

30 de agosto

9h – Plantio de mudas de árvores frutíferas e horta orgânica no CMEI Professora Leonor Marques – Jardim Itália

14h – Teatro de fantoche sobre coleta seletiva na Escola Municipal São José

15h –Teatro da Saúde – Núcleo de Informação, Educação e Comunicação – Escola Municipal São José

16h – Palestra sobre posse responsável – coordenação do Centro de Controle de Zoonoses

31 de agosto

9h – Plantio de mudas de árvores frutíferas no CEU do Conjunto Alvorada

14h – Teatro de Fantoche sobre coleta seletiva na Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva

15h – Grupo de teatro do Núcleo de Informação, Educação e Comunicação – Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva

16h – Palestra sobre posse responsável com equipe do Centro de Controle de Zoonoses – Rosevir Ribeiro de Paiva

1º de setembro

9h– Visita ecológica na Trilha do Tucano – com alunos do PETI

14h – Trilha no Seminário Regina Minorum – alunos da Escola Dr. Anapolino de Faria

2 de setembro

7h30 – Visita ao aterro sanitário com alunos da Escola São Francisco de Assis

14h – Apresentação de Ventriloquo – Dalci Barbosa – alunos do Peti – Parque Ambiental Ipiranga

5 de setembro – Auditório do Parque Ambiental Ipiranga

8h30 – Abertura solene

9h – Palestra sobre conservação e manutenção dos Recursos Hídricos – Mardhel Rodrigues Tavares

19h30 às 21h30 – Simpósio do Cerrado – Faculdade Fama

6 de setembro

14h às 17h – Simpósio do Cerrado – Universidade Estadual de Goiás (UEG)

8 de setembro

13h – Visita ao Memorial do Cerrado (Goiânia) – alunos da Escola Municipal Wady Cecílio (40 alunos)

19h30 às 21h30 – Simpósio do Cerrado na UniEVANGÉLICA

“Estudos dos resíduos de construção e demolição e sua aplicações em espaço urbano” – Isadora Rodrigues de Melo Barbosa – discente do Programa de Pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente

Título da Conferência 1 – Processo de ocupação e devastação do cerrado: uma leitura dos naturalistas europeus – prof. Fernando Gomes Barbosa (discente do programa do pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente)

“Diagnóstico do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil do Município de Anápolis – prof. Léssio Kyldare Alves de Queiroz

9 de setembro

9h às 11h – Visita ao aterro sanitário

14h às 16h – Visita ao aterro sanitário