2ª edição do Pipa sem Cerol é atração em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis, via Secretaria Municipal de Cultura, vai realizar neste sábado, 27, a 2ª edição do Pipa sem Cerol. As atividades aconteceu no Centro Cultural do Conjunto Filostro Machado, a partir do meio dia. Para participar do evento oficialmente, os interessados devem realizar a inscrição no local.

Confira o regulamento

A atividade cultural e recreativa é alusiva aos Dia dos Pais e tem por objetivo promover a integração familiar envolvendo pais e filhos da comunidade do Conjunto Filostro Machado e de demais regiões da cidade nesta atividade, considerada uma das mais populares.

No evento, também há a conscientização sobre os perigos da utilização de cerol e materiais cortantes na prática de empinar pipas e os locais apropriados para a prática da mesma. Após as competições, serão premiados os três primeiros colocados.