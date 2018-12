Governo iniciará pagamentos de servidores na próxima semana

O governador José Eliton (PSDB) informou que o pagamento de novembro dos servidores públicos estaduais começará a ser pago a partir do dia 6 de dezembro. O cronograma, que deve ser divulgado em breve, deve terminar no dia 24.

Segundo o governo, os pagamentos não serão mais feitos de acordo com o valor do salário, como vinha sendo realizado, do menor para o maior, mas sim pelos órgãos e cargos.

José Eliton deverá quitar toda a folha de novembro antes do fim do ano. Os salários de dezembro vencem no último dia do mês e como o governo tem até o quinto dia útil do mês subsequente para fazer o pagamento, esta folha vai ficar para o novo governador Ronaldo Caiado.

Durante reunião com jornalistas na manhã desta quinta-feira o tucano ainda rebateu as críticas feitas pela equipe de Ronaldo Caiado, de que não honraria com os compromissos em relação aos salários dos servidores.