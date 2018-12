Ação da 15ª DDP de Goiânia localiza veículo furtado e prende receptador

Investigadores da 15ª DDP de Goiânia prenderam em flagrante na noite de ontem (28) Marcival Divino Rodrigues, autuado por receptação qualificada, ao ser flagrado tendo em depósito um veículo VW/Voyage que havia sido furtado em Goiânia na semana passada.

De acordo com o delegado Gylson Ferreira, os policiais estavam investigando um possível desmanche quando chegaram a Marcival. “Devido à situação do automóvel, que já estava no depósito sem motor e sem placas, nós solicitamos o apoio de colegas da DERFRVA e de um servidor da Polícia Técnico-Científica, que conseguiu identificá-lo após a perícia”, contou o delegado.

O autuado, que alegou trabalhar há cinco meses com o comércio de peças automotivas usadas, também mantinha no depósito outras partes de diversos veículos, todas com numeração suprimida. O delegado frisou que a prisão foi exitosa especialmente devido ao trabalho minucioso dos policiais Sandro, Hamilton e Dayanne.