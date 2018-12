6ª Linha Interbairros começa a atender 24 bairros de Aparecida

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia deu mais um passo na melhoria da mobilidade urbana da cidade. Concluindo a primeira etapa do programa “Linhas Interbairros”, o prefeito Gustavo Mendanha lançou na manhã desta quinta-feira, 29, a linha 975. A sexta linha entregue à população, fará o itinerário Veiga Jardim/ IFG / Terminal Araguaia/Pq. Industrial, percorrendo 24 bairros. A expectativa é que a linha atenda, no total, 112 mil passageiros por mês, beneficiando regiões de grande movimento do município.

Ao longo de seu percurso de 36 km (ida e volta), a linha 975 passará próximo ao Hospital de Urgências de Aparecida (Huapa), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Universidade Federal de Goiás (UFG – Campus Aparecida), Instituto Federal de Goiás (IFG), Forúm de Aparecida, SESI e o Parque Industrial de Aparecida de Goiânia. Entre os bairros beneficiados estão o Parque Veiga Jardim, Setor Araguaia, loteamentos Retiro do Bosque e Nova Olinda, Conjunto Planície, Residencial Village Garavelo e o Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia (DAIAG).

Durante o trajeto inaugural na manhã desta quinta-feira, 29, saindo do Terminal Veiga Jardim em direção ao Terminal Araguaia, o prefeito Gustavo Mendanha destacou a importância das novas linhas para maior qualidade de vida das pessoas. “Quando era mais jovem utilizei o transporte público por muito tempo, então eu sei a dificuldade que é andar de ônibus e a necessidade do nosso município em ter linhas que ligassem toda a cidade, sem precisar ir até Goiânia. Esta é uma grande conquista para nossa população e prometo que vou continuar lutando para que mais linhas sejam criadas, atendo ainda mais passageiros e diminuindo o tempo dentro dos ônibus e o período de deslocamento diário”, disse o gestor que fez a viagem acompanhado por autoridades municipais.

De acordo com o diretor executivo da Rede Mob Consórcios, Leomar Avelino, com a implantação dos seis novos itinerários, a cidade passa a totalizar 78 linhas, aumentando a extensão de 945 quilômetros para 1.105 quilômetros e 1.285 pontos de embarques e desembarques. Para atender as novas linhas, serão utilizados em torno de 140 ônibus. “Estamos aqui hoje comemorando mais uma conquista de todos os aparecidenses que dependem do transporte público para se locomover. Aparecida cresceu e se desenvolveu e se tornou a maior geradora de empregos em Goiás e uma das maiores no país. Por isso a melhoria na malha de transportes urbanos precisava ser revista”, comentou.

Segundo o prefeito, com as seis novas linhas, todas as regiões do município foram atendidas. “Estas linhas são um grande ganho para a cidade. Os bairros foram ligados aos polos industriais, a região Central agora conta com mais itinerários que atravessam o município de ponta a ponta e isso proporciona maior acessibilidade e mobilidade para todos. O nosso problema interno de deslocamento está sendo sanado”, destacou o prefeito que atuou diretamente para a implantação das novas linhas enquanto esteve na presidência da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo.

Douglas Martins de Andrade é estudante de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás – Campus Aparecida, e relatou que antes precisava pegar dois ônibus para chegar à universidade e depois voltar para casa. Hoje ele comemora a chegada da nova linha interbairros. “Estou muito satisfeito, pois este novo itinerário vai facilitar bastante minha vida, já que antes era muito complicado e eu tinha que pegar dois ônibus para ir e vir da faculdade. Além disso, o intervalo entre um ônibus e outro era maior e às vezes tinha que esperar quase uma hora para conseguir voltar para casa, chegando quase no fim do dia”, disse ele parabenizando a iniciativa do prefeito.

Linhas na cidade

Com a integração das seis linhas interbairros, Aparecida de Goiânia passa a contar com 56 itinerários do transporte coletivo. Destas, 46 são alimentadoras – que ligam bairros periféricos a terminais ou pontos de conexão – e 10 são linhas estruturantes locais, que fazem ligações internas no município. O novo sistema de transporte público de Aparecida, formado pelo conjunto de linhas alimentadoras e estruturantes, interliga as diversas regiões e o Centro da cidade, proporcionando mais agilidade e comodidade para os passageiros.

Cidade Inteligente

As Linhas Interbairros fazem parte do projeto ‘Cidade Inteligente’ que tem como objetivo qualificar os serviços públicos, visando o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Quem utiliza o transporte coletivo pode consultar os horários das viagens em tempo real por meio do Aplicativo SIMRMTC, disponível para smartphones em todos os sistemas operacionais. Além disso, os horários de todas as linhas que atendem a Região Metropolitana estão disponíveis no site: www.rmtcgoiania.com.br.

Conheça as seis linhas interbairros de Aparecida

970 – Terminal Araguaia / Setor Santa Luzia (Começou a circular em maio)

972 – Terminal Maranata / Terminal Araguaia (Começou a circular em junho)

973 – Terminal Maranata / Jardim Tiradentes / Terminal Cruzeiro (Começou a circular em agosto)

971 – Terminal Garavelo / Terminal Veiga Jardim / Terminal Araguaia (Via Polo Empresarial) (Começou a circular em setembro)

974 – Terminal Cruzeiro / Santa Luzia / PC Trindade (via Buriti Shopping) (Começou a circular no dia 31 de outubro)

975 – Terminal Veiga Jardim / Centro / Parque Industrial (Começou a circular em 29 de novembro)