Senador Canedo !!!O vereador Rafael Lyra apresentou Projeto de Lei e foi aprovado com unanimidade

Manter a cidade mais limpa com parcerias entre o poder público e privado, este é um breve resumo do projeto Eco Canedo, aprovado pela Câmara Municipal. O autor dele, vereador Rafael Lyra afirma que a ideia do Eco Canedo vem de tornar uma via de mão dupla a instalação de lixeiras em logradouros públicos e locais estratégicos no município.

“Ele trata-se de lixeiras coletivas, que tem por objetivo ser depósito de material reciclável para a comunidade e de propaganda de empresas patrocinadoras”, ressalta. O parlamentar reforça que é um problema atual a produção de lixo na cidade, e buscas soluções que visam diminuir estes resíduos de maneira consciente é a premissa do projeto.

Rafael cita que com esse projeto de lei, busca melhorar a qualidade de vida do canedense, com a preservação do meio ambiente, e por consequência, melhora na saúde da população. “Esse projeto irá beneficiar a todas as pessoas, sem distinção de classe social, raça, sexo, cor , credo ou religião”, comenta.

Parcerias com empresas

Dentro das premissas do projeto de Lei, fica estabelecido que a empresa que optar pela instalação de manutenção de uma lixeira tem de seguir os padrões, e poderá também, utilizar o espaço publicitário da mesma, como contrapartida. “Envolver as indústrias, comercio, prestadores de serviços e entidades sociais através da exploração da publicidade é uma maneira de não gerar gastos aos cofres públicos”, afirma.

Outro artigo do Eco Canedo é a proibição da utilização de conteúdo preconceituoso, politico, religioso, difamatório ou que vai contra a boa moral e costumes.