Caldas Country Show inova em 2018 com três dias de festival e reúne mais de 30 atrações na melhor festa do Brasil!

O evento, que traz público de 700 cidades do país, se prepara para receber milhares de pessoas em sua 13ª edição, em Caldas Novas (GO)

Estão prontos para uma maratona de entretenimento, de 40 horas de musica? É exatamente este cenário que o Festival “Caldas Country Show” preparou para a sua 13º edição, que acontece no feriadão de novembro (15, 16 e 17), em Caldas Novas, Goiás. De forma inédita, o festival, considerado um dos maiores e mais importantes do país, anuncia um dia a mais de festa para 2018. É isso mesmo! Agora são três dias! O motivo de todo este sucesso? As festas sertanejas já são tradicionais em todo o Brasil, mas nem todas conseguem criar uma marca tão forte como Caldas Country Show conseguiu. O segredo de toda essa repercussão é a paixão pela música, pela cultura sertaneja e a vontade de levar o público para uma experiência dentro do que de melhor existe neste universo.

Realizado desde o seu primeiro ano, na cidade de Caldas Novas (GO), pela GBM Promoções , empresa que atua no mercado do Show Bussiness a mais de 37 anos. Um dos ingredientes especiais da festa, é claro, é o número de pessoas que chegam de todo o canto do País, mas também o casting dos principais artistas no palco, trio e tenda de DJs. Uma mistura que deu certo para quem quer se divertir!

Para este ano não é diferente. Na quinta-feira (15), quem marca presença no palco é nada menos do que Jorge e Mateus, Jefferson Moraes, Matheus e Kauan, Humberto e Ronaldo, Pedro Paulo e Matheus e Henrique e Ruan. Na sexta-feira (16), o palco será comandado por Bruno e Marrone, Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Kleo Dibah, George Henrique & Rodrigo e Diego & Victor Hugo. Quer mais? No último dia de festa é a vezChitãozinho o e Xororó, parceiros do evento desde a primeira edição, além de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Thiago Brava, Gabriel Diniz e Aviões. A locução fica por conta de Cuiabanno Lima, já referenciado e uma figura tradicional no evento.

Achou que termina por aí? Respira! Após os shows, chega a vez do trio elétrico com Bell Marques e Durval Lelys e, após um line-up, os DJs levarão a festa até o sol raiar, assim como manda uma boa festa sertaneja e quem comanda os show são os Alok, Vintage Culture, Larissa Lahw e Bárbara Labres.

Novidades – Para este ano, no palco dos DJs, acontece a gravação, ao vivo, de quatro DVDs por noite. Tem mais: A organização do festival “Caldas Country Show” preparou, neste ano, uma surpresa: Para quem comprar o passaporte (dois dias), habituais do evento, ganha o terceiro dia de festival, gratuito. Não dá para ficar fora dessa! É o evento mais importante da região e responsável pela ocupação dos hotéis, resorts e pousadas da cidade. O Ecologic Ville Resort é um dos grandes parceiros do Festival.

Neste ano, a Itaipava é a cerveja oficial do Caldas Country 2018. Pela primeira vez no evento, a marca promete surpreender os participantes com ativações da marca e claro com a cerveja 100% verão.

Opções para assistir ao festival vão do Extra Vip, Camarote Prime, Camarote Ana Laura Clemente e as Mesas. Não fique fora dessa! As informações do pacote e de todo o evento você pode conferir ao acessar o site oficial do Caldas Country para ficar por dentro de toda a programação e novidades deste grande festival: www.caldascountryshow.com.br

Os portões se abrem às 21h, mas a festa se encerra só às 10h30 do dia seguinte.

Caldas Country Show 2018…O melhor de todos os tempos! Este é para ficar na história!

QUINTA (15)

Jorge e Mateus

Jefferson Moraes

Matheus e Kauan

Humberto e Ronaldo

Pedro Paulo e Matheus

Henrique e Ruan

Alok

SEXTA (16)

Bruno e Marrone

Marília Mendonça

Zé Neto e Cristiano

Kleo Dibah

George Henrique & Rodrigo

Diego & Victor Hugo

Bell Marques

Vintage Culture

SÁBADO (17)

Chitãozinho o e Xororó

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Thiago Brava

Gabriel Diniz

Aviões

Durval Lelys

. Locução

Cuiabanno LIMA