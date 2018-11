4ª DDP de Aparecida prende homem que arrancou pedaço do lábio da companheira

Os policiais Reginaldo Salviano Leite, Pedro Paulo Nunes Lisboa e Thiago Freire, sob coordenação do delegado José Lindenor, do Plantão do Grupo C da 4ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Aparecida de Goiânia, prenderam em flagrante delito C.V.C no início da noite do domingo (11). Ele mordeu e arrancou um pedaço do lábio inferior da sua companheira.

A vítima mora na mesma rua da delegacia. Chegou ensanguentada e pedindo socorro. Os agentes saíram imediatamente em diligência e conseguiram deter o conduzido na Praça do Cais Garavelo. Ele responderá por lesão corporal e ameaça. Ela vai precisar de cirurgia plástica reparadora.