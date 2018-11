10 praias instagramáveis das Ilhas Seychelles

Paisagens naturais paradisíacas não faltam nas Ilhas Seychelles. O arquipélago é uma mistura de praias de areia branca e mar de muitos tons de azul, do verde exuberante das florestas, das rochas gigantes e do relevo montanhoso. Todos estes elementos conferem ao destino um cenário único, que atrai e inspira viajantes de todas as partes do mundo. Abaixo, uma lista com algumas das praias mais instagramáveis do país, que fazem sucesso e colecionam likes nas mídias sociais.

Anse Source d’Argent, La Digue

Anse Lazio, Praslin

Anse Intendance, Mah é

Crédito: TorstenDickmann

Anse Georgette, Praslin

Crédito: TorstenDickmann

Anse Royale, Mahé

Crédito: TorstenDickmann

Grand Soeur

Crédito: TorstenDickmann

Grande Anse, La Digue

Crédito: TorstenDickmann

Anse Takamaka, La Digue

Crédito: TorstenDickmann

Petite Anse, Mahé

Crédito: Four Seasons Seychelles

Anse Cocos, La Digue

Crédito: TorstenDickmann

Para mais informações sobre Seychelles, acesse www.visiteseychelles.com e o site Bureau Mundo, escritório virtual da GVA: www.bureaumundo.com.