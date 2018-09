Maracutaia pode derrubar presidente da Câmara de Senador Canedo

Por Giselle Vargas

Em uma articulação diabólica envolvendo o secretário de Controle Interno do Legislativo Municipal, Douglas Perdigão, e o presidente de licitação da Casa de Leis, Leandro Blamires, em conluio com um jornal diário que só circula quando tem papel, existe a suspeita de desvio de dinheiro através de publicação de editais direcionados. O golpe pode ser superior a meio milhão de reais.

A denúncia já está sendo protocolada no Ministério Público. Se alguém for pagar o pato, ou seja, perder o cargo, vai ser o chefe do legislativo que delegou poder demais pra estes cidadãos. Se o MP comprovar, vai dar formação de quadrilha e o presidente perde o cargo.

Um representante do Jornal O Parlamento esteve no ultimo dia 4 de setembro nas dependências da Câmara Municipal, mais preciso na sala de Douglas Perdigão, onde questionou sobre a suposta fraude, ao que Douglas alegou que tudo na Câmara é feito debaixo dos olhos do presidente da Casa, Rodrigo Rosa, e que nada disso tem haver com dinheiro para campanha para deputado do vice-prefeito Walter Paulo, o qual conta com o apoio de Rosa.

Em tempo: Douglas anunciou ainda que, as mídias publicitárias do Legislativo estão cortadas até segunda ordem.

A jornalista de O PARLAMENTO, Giselle Vargas, entrou em contato com Douglas Perdigão, para tratar sobre o assunto, ao que o moço, tomado pela ignorância e destrato com a imprensa alegou que não teria a obrigação em dar maiores explicações sobre o caso. Se achando no alto do pedestal, Douglas alegou ainda que para entrevistas, somente jornalistas credenciados e com hora marcada. Pode?

Vale lembrar que Douglas Perdigão e Leandro Blamires moram na Capital, mas é em Senador Canedo que estão mamando nas tetas da vaca leiteira sustentada com o dinheiro do povo.

Traremos a matéria completa em nosso jornal impresso ,em breve …

