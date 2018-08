Recuperando Pessoas e Parques lança mais uma frente de trabalho para reeducandos do semiaberto

O Ministério Público do Goiás lançou na manhã de hoje (22/8), no Cemitério Parque, em Goiânia, uma nova frente de trabalho do projeto Recuperando Pessoas e Parques, com a formação de equipes de presos do semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia para trabalho de recuperação e limpeza nos quatro cemitérios públicos de Goiânia.

A ressocialização, a oportunidade de trabalho, o recebimento de um salário mínimo, alimentação e a remição de pena, pela dedução de um dia para cada três dias de serviço, são os principais atrativos da projeto, que já está em funcionamento nos parques de Goiânia e Aparecida de Goiânia há 100 dias.

A parceria entre o Ministério Público, Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), Conselho da Comunidade de Aparecida de Goiânia, Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e segmentos da sociedade está permitindo que o projeto-piloto nos cemitérios contemple 50 reeducandos, selecionados a partir de critérios como interesse e bom comportamento. No caso dessa frente de trabalho, as atividades contam também com o apoio do Sindicato das Empresas Funerárias, Cemitérios e Crematórios de Goiás (Sefecc), que contribuiu com os uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Conforme explicou o promotor de Justiça Marcelo Celestino, idealizador da iniciativa, o projeto se dá em duas fases: a primeira objetiva a recuperação das unidades de conservação, com envolvimento do poder público, e a segunda para a manutenção, com a participação de pequenas equipes fixas de reeducandos, mobilizando, para isso, a participação da sociedade.

O coronel Edson Costa, diretor da DGAP, expressou sua gratidão ao MP, em especial ao promotor de Justiça Marcelo Celestino e ao coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Luciano Meireles, por essa parceria. Para ele, essa nova forma de expressão do MP, como facilitador, é capaz de positivar as ações de Estado, já que “o papel dessa importante instituição não é só fiscalizar ou reprimir a administração pública”. O presidente da Semas, Robson Azevedo, fez questão de dar as boas-vindas aos novos trabalhadores, afirmando que o órgão vai fazer de tudo para que eles se sintam em casa, anunciando, inclusive, que estão viabilizando a entrega de vale-transporte à equipe. A solenidade contou também com a participação do padre Sebastião que, a convite da Semas, abençoou a todos, desejando sucesso à nova empreitada. O projeto vai ser desenvolvidos nos quatro cemitérios públicos de Goiânia – Parque, Sant’Ana, Vale da Paz e Jardim da Saudade.

100 dias de aceitação pública

O MP comemorou, nesta quarta-feira, às 8h30, no Bosque dos Buritis, 100 dias de atividades do Projeto Recuperando Pessoas e Parques, em funcionamento em dez parques de Goiânia: Bosque dos Buritis, Flamboyant, Macambira, Areião, Lago das Rosas, Vaca Brava, Jaó, Leolídio de Ramos Caiado, Nova Esperança e Carmo Bernardes, além de trabalharem na limpeza da Lagoa do Guanabara, com uma equipe de 50 detentos do semiaberto. A partir de agora, mais outras 50 vão reforçar os trabalhos nos parques.

Com 88% de concordância da população, segundo dados de uma enquete feita com 50 usuários do bosque, a pesquisa também mostrou que 72% dos frequentadores não sabiam que os serviços de limpeza estavam sendo feitos por essa equipe, junto com os servidores da Amma.

Durante o evento, Marcelo Celestino também informou que, nesse período, somente um reeducando foi desligado do projeto por posse de droga, o que assinala um percentual de 2% de reincidência, número que, para o promotor, deve ser comemorado, uma vez que a média nacional, segundo o Conselho Nacional de Justiça, é de 35%. Os reeducandos também foram entrevistados e todos elogiaram o projeto, mas pediram ajuda no transporte.

O procurador-geral de Justiça, Benedito Torres Neto, aproveitou a oportunidade para dizer que, na data que celebra os 100 dias do projeto, o homenageado é o promotor de Justiça Marcelo Celestino, pelas suas ideias e capacidade de mobilização.

O coronel Edson Costa falou sobre o êxito da experiência, destacando que é uma solução simples e está possibilitando melhoria na vida dessas pessoas, parabenizando o fato de o MP ter escolhido o sistema prisional como tema prioritário em suas ações.

Nesse mesmo sentido, o presidente da Amma, Gilberto Marques Filho, acrescentou que os resultados positivos puderam ser colhidos no âmbito de atuação da própria agência. “Nessa convivência, nós percebemos que o fato de trabalhar com os reeducandos mudou, inclusive, a forma de os servidores efetivos executarem seu ofício. Isso porque eles perceberam a força de vontade e a disposição com que chegaram, o que foi um incentivo também para a equipe fixa”, afirmou o presidente.

Presente ao evento, Marcelo Borges de Souza, do Conselho da Comunidade, falou sobre sua satisfação em participar do projeto que está colocando o município na vanguarda. Ainda sobre inovações, ele avaliou como extremamente positiva a edição do Decreto n° 9.450/2018 que, recentemente, assegurou aos presos e egressos do sistema prisional trabalhar em empresas que prestam serviço para o Executivo. Ele adiantou ainda que está sendo feita uma mobilização para que a Assembleia Legislativa estude a criação de regulamentação de igual teor no Estado.

O MP de Goiás tem como meta institucional para o biênio 2018-2019, em seu Plano Geral de Atuação (PGA), a reestruturação do sistema prisional no Estado. (Cristiani Honório /Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)