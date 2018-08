Ministério Público recomenda ligação compulsória de rede de água e esgoto

A 2ª Promotoria de Justiça de Senador Canedo, com atribuição na Defesa do Meio Ambiente, apresentou a Sanesc, a recomendação da ligação obrigatória de rede de água tratada e esgoto sanitário no município. Em justifica, o órgão alegou a importância que o saneamento básico tem para saúde pública, como também para proteção do meio ambiente e combate a poluição. Assim como também considerou a importância desta para o desenvolvimento urbano. A recomendação orienta que o cidadão seja atendido pela rede pública de abastecimento, e que fontes alternativas de água potável sejam apenas em caráter de exceção, com devida autorização entre o titular do serviço, com parecer técnico, e a entidade reguladora (no caso a Sanesc). As medidas necessárias para ligação compulsória de qualquer edificação permanente urbana, com a cobrança das devidas tarifas já estão sendo executadas pela autarquia.

