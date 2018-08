Irmã de Neymar revela quais atores globais pegaria – Veja!

A irmã do jogador Neymar, Rafaella Santos, durante a sua entrevista para Matheus Mazzafera, no “Vídeo Show”, acabou revelando com quais atores globais ela ficaria.

“Cauã Reymond ou Chay Suede?”, questionou Matheus. Ambos, vale dizer, se separaram recentemente e estão solteiros, sem pensar muito, Rafaella revelou que pegaria os dois. “Tem que escolher? Eu ficaria com os dois tranquilamente”, disse.

Sobre os rumores de que teria ficado com o cantor canadense Justin Bieber, a irmã do craque do Paris Saint-Germain, falou: “Nunca fiquei. Gostaria porque ele é uma graça”.

Já em relação a ter feito uma tatuagem com seu rosto, Rafaella revelou o motivo: “Fui com a intenção de fazer um rosto de uma outra pessoa. O próprio tatuador falou: ‘por que não faz você?’. Falei: ‘realmente’. É uma pessoa que eu conheço, admiro…”.