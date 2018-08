Em campanha, Demóstenes é bem recebido em Hidrolândia, Senador Canedo e Trindade

O candidato a deputado federal Demóstenes Torres (PTB) participa de uma série de eventos de campanha na região metropolitana de Goiânia neste final de semana. Na sexta-feira (18), ele marcou presença em carreata ao lado do governador José Eliton (PSDB) em Hidrolândia. Depois, em Senador Canedo, comandou uma grande reunião em que também esteve presente o candidato a senador Marconi Perillo (PSDB).

Em Hidrolândia, Demóstenes se reuniu com lideranças locais. O candidato caminhou pela avenida principal da cidade cumprimentando os moradores, quando recebeu declarações de apoio. Cirlania Rezende, 44, comerciante, abordou Demóstenes e pediu para registrar o momento com selfie. “Demóstenes é um homem que trabalhou muito por Goiás e pelo Brasil. Foi perseguido por essa turma que hoje a gente vê presa. Agora é a hora do povo colocar Demóstenes de volta em Brasília para continuar trabalhando pelo nosso povo”, afirmou.

Já em Senador Canedo, onde participou de outro evento de campanha com a presença do prefeito Divino Lemes, foi cercado na entrada da reunião por apoiadores que tiraram fotos para registrar o momento. “Demóstenes é um homem sério. Lembro dele como secretário de Segurança Pública. Não tinha vez para bandido. Demóstenes pode contar com o meu voto”, disse Maria Aparecida, de 53 anos, dona de casa.

O candidato a deputado federal Demóstenes Torres (1444) participou da carreata da base aliada em Trindade, uma das maiores cidades da região metropolitana e abrigo da maior festa religiosa do estado. Logo em seguida, Demóstenes visitou a feira da região da Fama, setor em que o candidato viveu a sua infância na capital.

Demóstenes foi recebido no local da concentração pelo prefeito de Trindade, Jânio Darrot, e lideranças locais. “Eu estava aguardando a primeira carreata aqui em Trindade ansioso. Eu sou Demóstenes para deputado federal por conta de tudo que ele fez na carreira. Foi o melhor secretário de Segurança Pública de Goiás e no Senado todo mundo sabe que fez muitas leis”, disse Antônio Carlos, 35 anos, comerciante.

A longa fila de veículos movimentou Trindade. Enquanto os candidatos acenavam da camionete, os moradores se colocavam na porta das suas casas para ver a carreata passando. “Demóstenes alertou para o que estava acontecendo no Brasil antes mesmo de tudo isso ser descoberto. Foi por isso que o perseguiram. Agora vamos colocar Demóstenes na Câmara Federal”, destacou Ana Lúcia Pinheiro, 40 anos, contabilista.