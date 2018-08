Termina namoro entre Nego do Borel e Julia Schiavi

Através da sua rede social, Julia Schiavi acabou contando que o seu namoro com o cantor Nego do Borelacabou. “Em respeito aos nossos seguidores, eu e o Nego do Borel não estamos mais juntos! Peço apenas, de coração, que respeitem! Obrigada!”, disse ela em seu Stories no Instagram.

Entre o vai e volta do casal, eles já estavam juntos há cerca de 2 anos. Ambos foram vistos juntos pela primeira vez, em um camarote da Sapucaí, no Carnaval 2016. De acordo com informações da revista Caras, eles haviam se conhecido um pouco antes disso.

Durante o Carnaval deste ano, eles chegaram a se separar, mas voltaram em seguida. Na época, até se excluíram das redes sociais. Em uma publicação em sua rede social, Julia disse o porque de ter deletado todas as fotos do cantor.

“Sempre fui assim com relacionamentos. Apago todas as fotos, faço a pessoa parar de me seguir (meu Instagram é bloqueado). E paro de seguir o próprio. Acho que se acabou, acabou. Não tem por que um ficar com as fotos ali pra alguns que ainda não se atualizaram achar que ainda existe algo”.

Porém, desta vez, eles não pararam de se seguir e nem as fotos foram apagadas.

Ex-namorada

Mês passado, Nego do Borel comemorou o seu aniversário de 26 anos de idade, e lançou o seu novo clipe, “Me Solta”. Sendo assim, a sua ex-namorada, Swellen Sauer, resolveu se manifestar em seu Facebook e publicou um textão criticando o artista, lhe chamando de ‘péssimo’…