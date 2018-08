Obras da barragem Flor do Ipê em Senador Canedo avançam

Prefeito Divino Lemes, juntamente com o diretor da Sanesc, Daniel Domingues, e demais diretores e técnicos da administração municipal estiveram nesta segunda-feira, 13 de agosto, nas obras do vertedouro da barragem de regulação Flor do Ipê. As obras seguem novo projeto, que está sendo executado sem custo para Prefeitura. A estrutura está sendo executada sob a supervisão da autarquia, num convênio celebrado com uma empresa particular, regulamentado pelo Ministério Público. Trata-se de mais um investimento que garantirá água tratada para região do Jardim das Oliveiras, sendo um reservatório que também será mais um cartão postal e importante área de preservação ambiental.