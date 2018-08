Jogos Abertos de Goiás têm mais cinco finalistas

Cinco municípios conquistaram vaga para as finais dos Jogos Abertos de Goiás na última Regional que foi realizada em Mozarlândia no fim de semana. Mozarlândia se destacou, conquistando três vagas- basquete feminino, futsal feminino e no handebol masculino. As finais dos Jogos Abertos serão em Itumbiara, no Sul do Estado.

A cidade de Mozarlândia e os Jogos Abertos também ganharam uma prova de solidariedade e humanidade. São Miguel do Araguaia conquistou a terceira colocação no campeonato de voleibol feminino, após a equipe adversária de Mozarlândia não conseguir entrar em quadra.

A técnica das equipes masculinas e femininas da cidade – sede sofreu um grave acidente de moto na noite do sábado (11) e perdeu uma das pernas. Em homenagem à profissional e as jogadoras que ficaram muita abaladas, a equipe de São Miguel do Araguaia pediu para entregar o prêmio para Mozarlândia.

Nova fase

No próximo fim de semana, de 17 a 19, será realizada a Regional de Ipameri, no Sudoeste do Estado. E a última Regional será em Posse, no Nordeste do Estado, de 24 a 26 e agosto. A final será em novamente em Itumbiara, nos dias 7 e 9 de setembro.

O evento é uma realização da Superintendência Executiva de Esporte e Lazer, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) em parceria com os municípios.

Classificados para a final/estadual

Basquetebol feminino- Piracanjuba, Quirinópolis, Itapaci, Mozarlândia.

Basquetebol masculino – Aparecida de Goiânia, Acreúna, Santa Tereza, Jussara

Futsal feminino – Aparecida de Goiânia, Gouvelândia, Uruaçu, Mozarlândia

Futsal masculino – Goiânia, Itumbiara, Itapaci, Novo Mundo

Handebol feminino – Trindade, Caçu, Itapaci, São Miguel do Araguaia

Handebol masculino – Goiânia, Itumbiara, Itapaci, Mozarlândia

Voleibol feminino – Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Porangatu, Bom Jardim de Goiás

Voleibol masculino – Senador Canedo, Gouvelândia, Porangatu, São Miguel do Araguaia