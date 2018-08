120 crianças começam a ser atendidas no Centro Municipal de Educação Infantil, no setor Retiro do Bosque

Na busca por melhorar a educação e também colocar o maior número de crianças na sala de aula, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia trabalha na construção de novas unidades para educação infantil, que tem uma alta demanda por vagas. Desta forma, começou a funcionar nesta segunda-feira, 13, e será inaugurado oficialmente nesta terça-feira, 14, às 16h, o 31º Centro Municipal de Educação e Cultura (Cmei) de Aparecida.

O Cmei Manoel Alves de Souza fica no Setor Retiro do Bosque e atenderá cerca de 120 crianças de seis meses a cinco anos de idade. O prédio possui salas de aula com estrutura completa para os agrupamentos de 1 a 5, além de berçário, brinquedoteca, diretoria, secretaria, sala dos professores, lavandeira, cozinha com estrutura adequada para a realização de cinco refeições diárias e espaço de convivência e lazer para as crianças.

A solenidade de inauguração contará com a presença do prefeito Gustavo Mendanha e da secretária de Educação e Cultura, Valéria Pettersen. “Nosso objetivo é aumentar o número de vagas na educação infantil. Colocamos mais essa unidade em funcionamento e em breve vamos inaugurar outras para atender nossas crianças e dar tranquilidade aos pais que poderão trabalhar e deixar os filhos em local tranquilo, onde iniciarão sua vida escolar”, disse Gustavo.

Atualmente, Aparecida possui 31 Centros Municipais de Educação que atendem mais de oito mil crianças na educação infantil. Mais 10 Cmeis estão em processo de licitação e devem iniciar as obras em breve. De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Valéria Pettersen, o próximo Cmei a ser inaugurado fica no Setor Buriti Sereno que deve começar a funcionar ainda neste semestre. “As vagas dessas duas unidades serão preenchidas a partir do cadastro de reserva realizado no início do ano, durante o período de matrícula, e atenderá crianças que residem na região”, sublinhou Valéria.

—

Serviço:

Assunto: Cmei Retiro do Bosque será inaugurado oficialmente nesta terça-feira, 14

Data: 14 de agosto de 2018 (terça-feira)

Horário: 16h

Local: Cmei Manoel Alves de Souza, Rua das Mangueiras, APM 09, Setor Retiro do Bosque