Sumiço de Tiago Iorc preocupa fãs – Saiba mais!

Na Record TV, o Domingo Espetacular de ontem (12) fez uma reportagem sobre o “sumiço” do cantor Tiago Iorc. Buscando respostas para a ausência do artista nas redes sociais e em razão da falta de shows, o programa fez uma reportagem especial sobre o porquê artistas no auge da carreira optam por ficar longe dos holofotes.

Por onde anda Tiago Iorc

No auge do sucesso, Tiago, com 32 anos, tem 10 anos de carreira, conquistou um Grammy Latino, principal prêmio da música latino-americana e durante a carreira, emplacou 14 sucessos em trilhas sonoras de novelas.

Ao que tudo indica, mesmo com tamanho sucesso, o cantor não estava feliz.

Sem postar nada em suas redes sociais desde 7 de janeiro deste ano, nem fazer shows ou dar entrevistas, Tiago Iorc anda literalmente sumido. Na última postagem compartilhada com os fãs, fez uma espécie de desabafo. Em um trecho da mensagem, o cantor afirma:

“Dez anos que vivi.

Dez anos que me viveram.

Se foram: intensos como um piscar de olhos e efêmeros como a eternidade.

Parece que foi ontem.

Parece que foi tanto.

Quanta alegria!

Pelo caminho, vi ficarem os medos, as certezas também.

Quanta saudade…

Hoje me vi sem medo e senti saudade. Ou teria eu sentido medo de não sentir medo?”

A publicação já tem quase 230 mil curtidas e diversos comentários dos fãs, pedindo que ele volte logo.

Veja:

A equipe do Domingo Espetacular entrou em contato com Felipe Simas, empresário de Tiago, para tentar entender o que levou o cantor a ficar no anonimato. Segundo Simas, o sucesso do último álbum lançado por Tiago, “Troco Likes”, que foi lançado em 2015, o levou para uma rotina exaustiva de shows. O empresário afirma que esse período afastado não é o fim da carreira de Iorc e que atualmente ele “está pelas Américas“.

Desgaste da fama

Uma psicóloga ouvida no programa afirmou que a superexposição a qual os artistas estão sujeitos desgasta muito. Segundo ela, é muito difícil ter que estar sempre sorrindo e aparentando felicidade diante das câmeras, nos shows e em redes sociais. Nem sempre a fama é sinônimo de felicidade, sugeriu ela.