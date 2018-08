Sport Club Tubarão vence pela segunda vez consecutiva o Campeonato de Futebol Amador de Aparecida

Diversão e emoção marcaram a final do 28º Campeonato de Futebol Amador de Aparecida de Goiânia. O Sport Club Tubarão chegou à sua segunda vitória consecutiva no campeonato municipal neste sábado, 11. Milhares de pessoas entre familiares e amantes do futebol assistiram a partida das arquibancadas do Estádio Aníbal Batista de Toledo. Nos 90 minutos de jogo o placar ficou empatado de 1 a 1 e sem prorrogação o título foi decidido nos pênaltis. O time do bairro Vila Romana venceu a equipe do setor Santa Luzia, o Favela Futebol Club, por 8 a 7.

O prefeito Gustavo Mendanha prestigiou a partida final e destacou a importância do campeonato. “É por meio do esporte que conseguimos unir as pessoas, além de promover qualidade de vida. Nosso objetivo é incentivar a prática esportiva, promover lazer a população, e principalmente, dar a oportunidade aos atletas amadores do município mostrarem suas habilidades em campo. Vários clubes profissionais procuram talentos nesse campeonato”, enfatizou o prefeito acompanhado dos vereadores Isaac Martins (PR) e Rosildo (PP).

Segundo o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gefferson Aragão, a 28ª edição do Campeonato de Futebol Amador movimentou, em média, seis mil torcedores nos diversos campos do município. Além disso, contou com a participação de 1.200 pessoas entre atletas, dirigentes e árbitros “Esse foi um dos melhores campeonatos dos últimos tempos, disputado por equipes muito boas e atraiu o maior público. Durante o campeonato as disputas são realizadas em diversas regiões da cidade, os atletas levam os familiares e a vizinhança para torcer, integrando os bairros”, salientou.

Os dois times surgiram há dois anos, sendo que o Sport Tubarão, da Vila Romana é o campeão de 2017 e este ano garantiu o bicampeonato. O gerente do time bicampeão, Johnathan Souza, comemorou a vitória. “Estamos muito felizes, todos deram o seu melhor. Esse campeonato é muito importante para nós, somos privilegiados com essa administração que realmente investe no esporte. Hoje tenho orgulho de ser morador de Aparecida”, afirmou.

O 28º Campeonato de Futebol Amador teve início no dia 28 de abril, com 14 equipes, que foram divididas em dois grupos. Cada chave foi bastante disputada. Além do troféu para o time vencedor, a premiação final contou com a distribuição de R$ 25 mil que foi dividido entre campeão, vice-campeão, terceiro colocado, artilheiro e goleiro menos vazado. A equipe vencedora recebeu R$ 13,8 mil, o segundo lugar ganhou R$ 6,9 mil e o terceiro R$ 2,3 mil.

A premiação do campeonato passou a ser destinada pela administração pública do município, por meio do programa “Aparecida Compete”, criado após a aprovação da Lei Municipal nº 3.388 em novembro de 2017. “A administração municipal tem focado em apoiar e fomentar a prática esportiva na cidade, não somente no futebol mas também em outras modalidades”, pontuou o prefeito Gustavo Mendanha.