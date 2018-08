Reunião com pré-selecionados define retomada das obras de habitacional em Senador Canedo

Comissão de moradores pré-selecionados do Residencial Santa Edwiges reuniram na ultima semana, com técnicos da Caixa Econômica Federal e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Na reunião foi informada a mudança da construtora que executará as obras do habitacional. As obras estão sendo retomadas, após a antiga empresa responsável pelo empreendimento pedir insolvência, e uma nova licitação teve que ser realizada pela Caixa Econômica Federal. Os moradores pré-selecionados tem acompanhamento social, e são informados de todo processo, como visitas técnicas e reunião com prefeito Divino Lemes e primeira-dama Laudeni Lemes.

