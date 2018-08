Presidente da República vacina criança no Mutirão da Prefeitura

Primeira participação de Michel Temer na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomelite e Sarampo abriu os trabalhos da Saúde oferecidos no Mutirão

A pequena Luna, de quatro anos, recebeu do presidente da República, Michel Temer, as gotinhas da vacina contra a Poliomielite. Depois foi a vez do prefeito Iris Rezende e da secretária municipal de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, participarem da campanha de vacinação contra a doença. O ato marcou a abertura dos atendimento de Saúde no Mutirão da Prefeitura no Jardim Curitiba I, região Noroeste.

‘Esse é um ato simbólico que representa o esforço da União e do Município nesta campanha nacional que é tão importante no combate às duas doenças que podem deixar sequelas e até matar’, destacou a secretária municipal de Saúde da Capital, Fátima Mrué.



Nos estandes montados no Mutirão, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferece consultas com oftalmologista, realiza encaminhamento para exames, vacinação, eletrocardiograma e atividades de promoção da saúde. A população também pode aferir a pressão arterial, fazer teste se glicemia e passar pelas equipes de prevenção à saúde bucal, tabagismo e câncer de mama.

Um dos serviços mais procurados é o de oftalmologia. Oito médicos atendem a população. A dona de casa Edivani Pereira da Silva, 35 anos e moradora do setor Morada do Sol, fez a primeira consulta da vida dela com um oftalmologista. ‘Eu estava vendo tudo embaçado e o médico disse que tenho que usar óculos, já tô levando a receita’, contou a mulher.

Iniciativa é uma parceria da SMS com o Centro de Referência e Oftalmologia (Cerof) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG). ‘Aqui encaminhados para consultas, exames e cirurgias, o paciente tem um atendimento completo’, informou o diretor do Cerof, o médico Márcia Ávila.

Sirlene Mendonça, da editoria de Saúde

Foto: Paulo José