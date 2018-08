Morre criança que estava em avião que caiu sobre casa em Goiânia

De acordo com os bombeiros, a criança foi identificada como Davi Andrade do Amaral. Ela foi resgatada por terceiros e levada o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A unidade de saúde informou que a família não autorizou o repasse de informações.

Além da criança, estavam na aeronave Nehru El-Aouar, de 59 anos, dono e piloto, e Reginaldo Ernane do Amaral, mecânico aeronáutico, e pai de Davi. Os dois ficaram presos nas ferragens. Eles foram resgatados pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e foram encaminhados para o Hugol.